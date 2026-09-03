Beim Aufsteirern bekommt die Herrengasse heuer mehr Programm – und eine ziemlich auffällige Grillstation. Verantwortlich dafür: die Rib-Eye-Boys und Künstler Wenzo.

Eine Holzhütte ist zunächst einmal eine Holzhütte. Vier Wände, Dach drauf, vorne ein Loch zum Verkaufen – und bei größeren Veranstaltungen meistens noch irgendwo ein Verlängerungskabel, das niemandem gehört. Man kann die Sache aber auch anders angehen. Man nehme zwei Männer, die für ihr Leben gern Fleisch auf Feuer legen, einen Künstler, der offenbar vor kaum einer freien Fläche Respekt hat, und ein Aufsteirern, das heuer seinen 25er feiert. Fertig ist eine Hütte, die ziemlich sicher nicht übersehen wird.

Präsentiert wurde das gute Stück am Chianinahof in Dobl. Dort trafen Robert Buchberger und Nino Sifkovits alias Rib-Eye-Boys auf Künstler Wenzo, Aufsteirern-Veranstalter Markus Lientscher und Steiermark-Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag. Durch den Nachmittag führte Antenne-Steiermark-Moderator Thomas Axmann. Der Ort passte: Wo sonst Rinder die Hauptrolle spielen, ging es diesmal vor allem um deren spätere Begegnung mit dem Grill.

© Georg Hoffelner Die Präsentation mit Antenne-Steiermark-Moderator Thomas Axmann fand am Chianinahof in Dobl statt.

Die Grundidee hinter der Hütte ist zunächst erstaunlich nüchtern. Sie wurde ursprünglich für den Eventeinsatz entwickelt: möglichst wenig Lagerfläche, möglichst viel auf einen Lkw und vor allem möglichst schnell auf- und wieder abgebaut. Laut Lientscher schafft seine Mannschaft eine solche Hütte in weniger als acht Minuten. Ausgerechnet aus diesem sehr praktischen Zweckbau sollte nun etwas werden, das nicht nach Zweckbau aussieht. Oder anders gesagt: Wenn schon Dutzende Hütten ähnlich aussehen, warum nicht zumindest eine völlig aus der Reihe tanzen lassen?

Dafür kam Wenzo ins Spiel. Der Grazer Künstler mit obersteirischen Wurzeln bemalt längst nicht nur Leinwände, sondern auch Häuser, Autos und Motorräder. Die Dimension Hütte brachte ihn daher nicht aus der Ruhe. Eher im Gegenteil. „88 Hütten schauen gleich aus. Das kann nicht sein. Es muss eine Wenzo-Hütte geben“, erklärte er bei der Präsentation. Also wurde aus Holz Leinwand und aus dem Verkaufsstand ein ziemlich farbenfrohes Einzelstück.

© Georg Hoffelner Für den musikalischen Rahmen sorgte die Ausseer Band „ausgfuXt“.

Das Entscheidende passiert freilich nicht außen, sondern drinnen. Denn beim Aufsteirern übernehmen Buchberger und Sifkovits die Hütte. Die beiden Rib-Eye-Boys haben aus ihrer gemeinsamen Grillleidenschaft mittlerweile ein Unternehmen gemacht, sind mit Fleisch, Gewürzen und Barbecue-Saucen unterwegs – und verfügen über einen Lebenslauf, der durchaus zum Erscheinungsbild der Hütte passt. Gegrillt wurde schon bei minus 25 Grad in Schweden und zwei Tage vor Weihnachten für den italienischen Fußballklub FC Turin. Entstanden sei das Duo, scherzte Buchberger, über „Tinder für Griller“.

In Graz wird es nun etwas weniger international, aber nicht zwingend weniger heiß. Die Hütte steht beim Aufsteirern in der Herrengasse, dort wollen die beiden ihre Grillspezialitäten servieren. „Da werden wir richtig Gas geben“, kündigte Buchberger an. Die Idee dahinter reicht allerdings über ein hübsch bemaltes Verkaufslokal hinaus: Steirisches Handwerk, Kunst und Kulinarik sollen in einem Objekt zusammenfinden. Die Hütte soll deshalb nach dem Aufsteirern weiterziehen und auch bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden.

© Georg Hoffelner Unter den Gästen der Ribeye Boys konnte man auch Sternekoch Richard Rauch entdecken.

Ihr erster großer Auftritt passt jedenfalls zum Jubiläum. Das Aufsteirern feiert 2026 sein 25-jähriges Bestehen und findet am 19. und 20. September in der Grazer Innenstadt statt. Erstmals wird die Herrengasse an beiden Festivaltagen bespielt. Bereits am Mittwoch, 16. September, startet das Jubiläum mit einem Eröffnungskonzert im Congress Graz.

Und mittendrin steht dann diese Hütte. Außen Wenzo, innen Rib-Eye-Boys. Rundherum Aufsteirern. Mehr Steiermark auf wenigen Quadratmetern wird schwierig. Nur eines sollte man angesichts von Grill, Fleisch und zwei Männern, die für solche Dinge schon bis nach Turin gefahren sind, besser nicht erwarten: dass es dort lange ruhig bleibt.