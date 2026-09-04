Der DSV Leoben will endlich Zählbares mitnehmen

Der DSV Leoben peilt in der Landesliga den ersten Punktgewinn der Saison an.

Der DSV Leoben wartet noch auf den ersten Punktgewinn, wenngleich sich viele Leobner einig sind, dass eine klare Qualitätssteigerung im Vergleich zur Vorsaison sichtbar ist. „Dieses Jahr ist der Kader deutlich breiter aufgestellt und wir haben ein gutes Mannschaftsgefühl. In dieser Saison sollte es gut klappen, aber das war natürlich ein bitterer Start“, sagt Jakob Jakic, der seine zweite Saison in Leoben spielt. „Ich möchte ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn ich nicht der älteste Spieler bin“, sagt der 22-Jährige und fügt hinzu: „Ich kann vor allem mental helfen. Wenn wir ein Gegentor bekommen, dürfen wir die Köpfe nicht hängen lassen. Das ist normal im Fußball. Die Kleinigkeiten machen in der Landesliga viel aus.“

Jakic ist am Feld vielseitig einsetzbar. „Aktuell spiele ich als Rechtsverteidiger, aber ich habe auch schon im defensiven Mittelfeld und als Innenverteidiger gespielt. Ich spiele, wo mich der Trainer einsetzt“, sagt Jakic. Heute (18.30 Uhr) ist mit Wildon ein Titelkandidat in Leoben zu Gast. Damit es endlich mit dem Punktgewinn klappt, hat Jakic eine klare Vorstellung. „Wir dürfen keine unnötigen Gegentore bekommen, müssen hinten kompakt sein und die „Null“ halten. Vorne müssen wir unsere Chancen besser nutzen“, sagt Jakic.

Seine Ausbildung genoss Jakic in der Kapfenberger Akademie, wo er sich bis in die zweite Mannschaft hocharbeitete. Mit Bruck/Mur wurde Jakic 2025 Oberliga-Meister und kam anschließend nach Leoben. Beruflich ist Jakic als Fitnesstrainer aktiv und somit auch abseits des Platzes durchaus sportlich unterwegs. An der Fitness sollte es beim Defensivallrounder alleine schon deswegen wohl nicht scheitern. Demnächst möchte der 22-Jährige auch beruflich eine Weiterbildung ins Auge fassen.