Das Derby zwischen Vasoldsberg und Hausmannstätten, das Massen bewegt

Vasoldsberg empfängt Tabellenführer Hausmannstätten in der Unterliga Mitte zum Derby.

Nach zwei Jahren ohne Derby kommt es heute (19 Uhr) wieder zum Duell zwischen Vasoldsberg und Hausmannstätten. An das letzte Derby hat Vasoldsberg-Obmann Daniel Prangl beste Erinnerungen: Vorletzte Runde in der Gebietsliga, Vasoldsberg ist Tabellenführer, Hausmannstätten Dritter. Ein Sieg bringt die Vasoldsberger in die Unterliga. Vor 900 Zuschauern setzte sich der Tabellenführer 2:0 durch. „900 Zuschauer werden es dieses Mal nicht werden, aber mit 400 rechnen wir schon“, sagt Prangl. Dass Hausmannstätten die Tabelle in der Unterliga Mitte anführt, nimmt er zur Kenntnis. „Das ist uns im Aufstiegsjahr auch so gegangen. Es wird interessant. Sie sind sicher gut drauf“, sagt er.

In Vasoldsberg hat man sich wieder zum Ziel gesetzt, die Liga zu halten. Gleichzeitig soll die Jugend nach und nach an den Kampfmannschaftsfußball herangeführt werden. Dafür wurde in einer Saison, in der sehr viele Mannschaften keine KM2 mehr nannten oder sich zusammengeschlossen haben, historisch erstmals eine KM2 in Vasoldsberg genannt. „Vor fünf Jahren haben wir 25 Jugendspieler gehabt, jetzt sind es 100. Denen wollen wir einfach eine Plattform bieten können“, sagt Prangl. In ein, zwei Jahren wäre der eine oder andere der jungen KM2 sicher „Unterliga-tauglich“. In Vasoldsberg gibt es aber auch im Unterliga-Kader zahlreiche junge Spieler, „die so immer zu ihren Einsatzminuten kommen“.

Vor dem Derby sind die Vasoldsberger vor Hausmannstätten-Routinier David Sencar gewarnt, der Offensivspieler hat bereits drei Mal getroffen. In Vasoldsberg setzt man offensiv auch auf einen bekannten Namen: Ali Ivanescu hat für den Tabellenneunten bereits doppelt getroffen.