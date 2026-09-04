Viel Prestige im Schwagerduell zwischen Schladming und Rohrbach

Die Schwäger Sebastian Auer und Nico Resch treffen am Freitag in der Landesliga aufeinander.

Ein ganz besonderes Duell wartet am Freitag (19 Uhr) auf Schladmings Vize-Kapitän Sebastian Auer, wenn Rohrbach im Ennstal zu Gast ist. Es kommt nämlich zum direkten Duell mit seinem Schwager Nico Resch. „Die beiden Vereine verbindet eine Freundschaft, im Winter haben wir schon ein Testspiel gemacht. Auch weil ‚Auzi‘ immer gesagt hat, dass wir schauen müssen, wer besser ist“, sagt Schwager Nico Resch und fügt hinzu: „Wir waren im Winter dann drei Tage lang mit der ganzen Mannschaft zu Gast in Schladming.“

Auch diesmal werden die Rohrbacher nicht direkt abreisen. „16 Spieler bleiben bis Sonntag in Schladming und wir feiern den 30. Geburtstag von unserem Ex-Spieler Marcel Storer. Da werden wir sicher bis zur späten Stunde in der Schladminger Kantine sein, egal wie das Spiel ausgeht“, sagt Resch, dessen Schwester einst in Schladming zur Schule gegangen ist und der Liebe wegen im Ennstal blieb. Auch am Feld könnte es zwischen Auer und Resch heiß hergehen. „Normal spielt er links im zentralen Mittelfeld und ich rechts im zentralen Mittelfeld, da würden wir aufeinandertreffen. Aber es kann sein, dass ich diesmal als Rechtsverteidiger spiele“, sagt Resch. Für die kommenden Familienfeiern könnte der Ausgang dieses Duells durchaus entscheidend sein. „Wer das Match gewinnt, wird sicher noch zu Weihnachten am Tisch davon reden.“ Aufgrund der guten Verbindungen nach Schladming weiß Resch, was auf Aufsteiger Rohrbach zukommt: „Ein sehr außergewöhnlicher Spielstil, wir müssen körperlich dagegenhalten.“ Auch die Kulisse spielt eine Rolle: „Es werden zirka 1000 Zuschauer erwartet, das ist nicht alltäglich in der Landesliga.“