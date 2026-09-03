Regierungsgegner im Iran zum Tode verurteilt

Einem teils erblindeten iranischen Regierungsgegner, der zeitweise in Deutschland Zuflucht gefunden hatte, droht im Iran die Hinrichtung. Wie mehrere Menschenrechtsorganisationen am Donnerstag mitteilten, wurde der 27-jährige Ali Sarei von einem iranischen Gericht wegen "Korruption auf Erden" zum Tode durch den Strang verurteilt. In den vergangenen Monaten gab es im Iran 29 Hinrichtungen. Außerdem wurden zwei weitere zum Tode verurteilt.

© APA/AFP A placard reading "Iran Woman Life Freedom" is seen during a May Day rally marking International Workers' Day in Paris, on May 1, 2026. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)