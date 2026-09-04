Isla Fisher verrät ihren größten Abtörner bei der Partnersuche

„Wie in einem Cartoon“: Die australische Schauspielerin schmunzelt mit prominenten Freundinnen über einen schrägen Vorfall aus ihrem Privatleben.

Der Männerwelt hat Isla Fisher nach ihrer Scheidung von Sacha Baron Cohen („Borat“) im Jahr 2024 offenkundig nicht abgeschworen. Im Podcast „Overheard‘s Happy Hour“ verriet die 50-Jährige im Kreis ihrer Schauspielkolleginnen Leslie Mann, Anna Faris und Michelle Buteau nun die Details eines spektakulär gescheiterten Rendez-vous.

„Ich mochte jemanden“, beginnt die Australierin ihre humorvolle Schilderung des Vorfalls. Doch nachdem der Hund des potenziellen Partners weggelaufen war, sei dieser seinem Vierbeiner nicht aufrecht, sondern in gebückter Haltung mit nach vorne ausgestreckten Armen nachgerannt – „wie in einem Cartoon“. Diesen Anblick habe Fisher zunächst nur unattraktiv gefunden und, je länger die kuriose Verfolgungsjagd andauerte, gänzlich abgetörnt.

Seinen Hund habe besagter Herr auf diese Weise zwar wieder einfangen können, so die Schauspielerin weiter, ihr romantisches Interesse aber gänzlich verloren. „Das will ich auch probieren“, erklärte Anna Faris sichtlich amüsiert von den Schilderungen ihrer Freundin und imitierte den ungewöhnlichen Laufstil unter großem Gelächter der Anwesenden.

Ebendiese sind die Hauptdarstellerinnen der Komödie „Spa Weekend“, der ab Ende September in den heimischen Kinos zu sehen sein wird. Der Film handelt von vier besten Freundinnen, die sich gemeinsam ein Wellness-Wochenende voller Luxus gönnen wollen, um ihrem Alltagsstress zu entfliehen. Doch statt der erwünschten Erholung erleben die Frauen eine Abfolge chaotischer Episoden, attraktive Fitnesstrainer und Ziegenattacke inklusive.