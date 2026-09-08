Ein Tag, der die Welt veränderte: Keine Innovation hat die moderne Welt so geformt wie das Buch. Zum Massenprodukt wurde es vor 570 Jahren, mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern.

Es muss in Mainz oder in Straßburg gewesen sein, Mitte des 15. Jahrhunderts. Ein genaues Datum, an dem der Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden worden ist, lässt sich unmöglich eruieren. Es gab ihn auch nicht. Jahrelang experimentierten einige Männer in diesen Städten mit Gussformen, Legierungen und Pressen. Streng geheim. Die wenigen historischen Details, die man über die Erfindung des Buchdrucks weiß, weiß man aus Gerichtsakten. Weil diese Männer sich über ihre Geheimprojekte öfters heillos zerstritten hatten.

1439 prozessierten Hans Riffe, Andreas Heilmann, Andreas Dritzehn und Johannes Gutenberg in Straßburg gegeneinander. Gegenstand waren Uneinigkeiten über ein gemeinsames Projekt, über das die Akten nur nebulös Auskunft geben. Man wollte selbst vor Gericht nicht mit der Sprache heraus. Fast gleichzeitig soll in Mainz Peter Schöffer, bekannt als späterer Partner Gutenbergs, die Druckerkunst erfunden haben. Auch in Prag und Holland gab es zu jener Zeit Versuche, mithilfe von beweglichen Metallformen Bücher herzustellen. Die neue Technologie lag in der Luft.

Und doch gilt Mainz zu Recht als Geburtsort des Buchdrucks: nicht, weil geklärt werden konnte, dass er dort erfunden worden ist, sondern weil dort die erste industrielle Produktion anlief. Zu Beginn der 1450er-Jahre druckte Gutenberg die berühmte 42-zeilige Bibel in einer Auflage von knapp 200 Exemplaren. Für die Herstellung brauchte seine Druckerei etwa drei Jahre, ungefähr die Zeitspanne, die ein Kopist benötigte, um eine gute handschriftliche Bibel herzustellen.

Jede Medieninnovation wird erst als Untergang begriffen

Wie jede Medieninnovation der Geschichte wurde auch das gedruckte Buch für konservative Geister zum Symbol des kulturellen Verfalls. Hatte man bei der Entwicklung des handgeschriebenen Buchs noch beklagt, die Studenten würden nichts mehr auswendig lernen und der Geist dadurch erschlaffen, vermeinte man nun, ein paar Jahrhunderte später, ein minderwertiges Produkt vor sich zu haben, das nicht von hingebungsvoll arbeitenden Schreibern, sondern von profitorientierten Druckern erstellt werde. Mit dem Urteil des Buchs als Produkt hatte man vollkommen recht. Und der Weg zum Massenprodukt war vorgezeichnet. Dass im damaligen „Deutschland“ nur etwa jeder 200. Mensch lesen konnte, konnte dem Erfolg nichts anhaben: Die Leute lernten lesen, weil Bücher vorhanden waren. 100 Jahre später waren fast zehnmal so viele des Lesens mächtig.

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Mit dem Auftauchen der gedruckten Bücher werden die Karten der Geschichte neu gemischt. Die Vorstellungen des Humanismus und der Renaissance konnten sich über das Medium Buch verbreiten. Es gab nun nicht mehr nur das „eine Buch“, sondern viele, die zwar nicht in Konkurrenz zur Bibel stehen mussten, die aber andere Ideen verbreiteten. Druckereien dürften Keimzellen der Reformation gewesen sein. Das Buch und auch der Flugzettel wurden zu Kommunikationswerkzeugen, um Neuigkeiten in die Welt zu bringen. Gerade diese Suche nach „neuen Inhalten“, von denen sich die Verleger und Drucker ein Geschäft versprachen, hatte unumkehrbare Folgen für die Menschheit.

1 / 3 Romantische Darstellung der Erfindung aus dem Jahr 1841. © Imago

Die Individualisierung der Welt

Das individuelle Lesen dürfte einer der entscheidenden Faktoren bei der Individualisierung der Welt gewesen sein. Der Zugang zu Büchern steigerte Bildung und Offenheit in bis dahin ungeahnte Dimensionen. Solche Dinge wurden allmählich zu einer Sache der Allgemeinheit und damit entstand das, worunter wir Gesellschaft verstehen. Das Buch war „gefährlich“. Für die Macht, aber auch für den Einzelnen. Nicht länger verbreitete es tradierte Wahrheiten, die unter der Kontrolle von wenigen standen, es war durch seine Masse und Vielfalt unberechenbar und folgenreich. Die Reformation, die Aufklärung, die Französische Revolution, die Industrialisierung der Welt – all das ist in einer Welt ohne Bücher nicht vorstellbar. Das Buch hat die menschliche Kultur neu geformt, der Medientheoretiker Marshall McLuhan nannte diese Welt „Gutenberg-Galaxis“.

Die geistigen und gesellschaftlichen Revolutionen, die sie mit ihrer Erfindung auslösen würden, hätten sich die Männer, die vor 570 Jahren an den Druckerpressen standen, nicht träumen lassen. Gutenberg selbst hat keine Revolutionen und Reformationen im Sinn gehabt. Er wollte wohl einfach mit einem neuen, hochqualitativen Handwerksstück Geld verdienen.