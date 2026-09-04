Wer die Nachfolge von FPÖ-Mann Kassegger in Graz und Wien antritt

Nach dem Rücktritt von FPÖ-Politiker Axel Kassegger sind zwei Jobs frei: der Grazer Parteichef und ein Mandat im Nationalrat. Wer die besten Karten hat.

Die Kritik an Axel Kassegger war laut, vor allem auch in der Grazer FPÖ, deren Chef der Nationalratsabgeordnete war. Der schwache Grazer Wahlkampf der Blauen, die Parteiausschlüsse kurz vor der Wahl ohne offizielle Begründung und jetzt zuletzt die Wohnsitzfrage und das Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft, weil sie diesbezüglich gegen ihn ermitteln will – all das schien der langjährige Sitznachbar von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Parlament wegzudrücken.

Und jetzt kam es am Donnerstag doch zu seinem Rücktritt aus allen Ämtern. Auf „eigenen Wunsch hin“ und aus gesundheitlichen Gründen, wie er betonte. Er stehe unmittelbar vor einer Operation und wolle seine „Aufmerksamkeit und Kraft meiner Genesung widmen“.

Apfelknab folgt in Graz, Staller in Wien?

Durch seinen Abgang sind jedenfalls zwei Polit-Jobs frei: jener des Grazer FPÖ-Chefs und sein Sitz im Parlament. Für ersteren gibt es eine logische Lösung: René Apfelknab, Neo-Stadtrat in Graz. „Mich hat der Rücktritt sehr überrascht“, sagt er zur Kleinen Zeitung. Er führt die Partei vorerst interimistisch, Ende September gibt es eine Stadtparteileitung und im Oktober/November einen ordentlichen Stadtparteitag, wo der neue Chef formell gewählt wird. „Dort trete ich an“, sagt er zurückhaltend. Ein Gegenkandidat zeichnet sich derzeit nicht ab. Sein Ziel: „Wieder Ruhe in die Stadtpartei zu bekommen.“

Für das Nationalratsmandat hat Hedwig Staller gute Karten, die ebenfalls gerade in den Grazer Gemeinderat eingezogen ist. Die Landesbedienstete, die bereits im Landtag saß und Stadtparteigeschäftsführerin war, als der FPÖ-Finanzskandal ausgebrochen ist, ist auf Platz drei der Wahlliste für die Nationalratswahl 2024 für den Wahlkreis 6 Graz und Umgebung. Kassegger war dort auf Platz eins, auf Platz zwei Reinhold Maier, der damals auch den Einzug schaffte. Fix ist diese Nachfolge aber noch nicht, das soll die Landesparteileitung kommende Woche entscheiden.