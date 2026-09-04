Camphill-Team strahlte bei Night Run am Wörthersee

Die Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung, Camphill Liebenfels, war mit mehreren Teams bei „Kärnten läuft“ vertreten. Sie absolvierten den Night Run.

Bewegung, Gemeinschaft und jede Menge Freude: Am Freitag, 28. August, war Camphill Liebenfels beim Wiener Städtische Night Run im Rahmen von „Kärnten Läuft“ vertreten. Insgesamt gingen fünf Camphill-Teams mit jeweils drei Teilnehmern und Teilnehmerinnen an den Start.

„Die Teilnahme war in diesem Jahr gleich in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes“, heißt es von der Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung. „Camphill Liebenfels feiert 2026 sein 50-jähriges Bestehen – und auch der Wiener Städtische Night Run hatte Grund zum Feiern, denn er fand heuer bereits zum 20. Mal statt. Zwei Jubiläen, die den gemeinsamen Laufabend zu einem besonders schönen Erlebnis machten.“

Der Night Run bildete den Auftakt des diesjährigen Kärnten-Läuft-Wochenendes und führte über eine Strecke von 4,2 Kilometern. Zahlreiche Läufer und Läuferinnen und Laufgruppen sorgten entlang der Wörthersee-Promenade für eine besondere Atmosphäre.

Mittendrin war eine laufbegeisterte Gruppe von Camphill Liebenfels. „Gemeinsam wurde gelaufen, angefeuert und schließlich die Ziellinie überquert“, freut man sich. Dabei habe nicht allein die sportliche Leistung im Mittelpunkt gestanden. „Vielmehr waren es die Freude an der Bewegung, das gemeinsame Erlebnis und der Teamgeist, die den Abend für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu etwas Besonderem machten. Für uns war es ein wunderschönes gemeinsames Erlebnis. Die Freude unserer Läuferinnen und Läufer und die gegenseitige Unterstützung haben diesen Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht“, freut sich das Team von Camphill Liebenfels.