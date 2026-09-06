Auf Spurensuche von Schriftstellerin Else Ernst

Else Ernst war Schriftstellerin, Muse, Malerin und Illustratorin. Sie starb vor 80 Jahren auf Schloss St. Georgen an der Stiefing und fand dort ihre letzte Ruhe.

Bewacht von Rosen und Statuen ruht vor dem Schloss St. Georgen an der Stiefing das Dichterpaar Else und Paul Ernst. Das würdige Grabmal erinnert an das längst vergessene Leben und Schaffen der einst berühmten Literaten.

Der Todestag von Else Ernst jährte sich heuer zum 80. Mal. Sie wurde 1874 im deutschen Weimar geboren. Ihr Vater Otto Apelt war Gymnasialdirektor und machte sich als Platon-Übersetzer einen Namen. Nach dem Tod ihres ersten Mannes, dem Amtsrichter Ludwig von Schorn, ging sie ein heimliches Liebesverhältnis mit dem verheirateten Schriftsteller Paul Ernst ein.

Bewegtes Leben

Es folgte ein bewegtes Leben. Else reiste nach Paris, Zürich, Genua und Berlin. 1916 heiratete sie Paul Ernst, nach dessen Scheidung von Louise von Benda. Er adoptierte ihren unehelichen Sohn Carlo Lucetti und brachte selbst drei Kinder mit in die neue Familie.

© Schlossarchiv Porträt von Else Ernst

1925 kaufte das Ehepaar Ernst das Schloss in St. Georgen an der Stiefing und übersiedelte in die Südsteiermark. Das Schloss diente als Wohnsitz und künstlerisches Refugium. Die dazugehörige Landwirtschaft hielt so manche neue Aufgabe für die beiden bereit.

Hecht im Karpfenteich

Eine überlieferte Anekdote berichtet etwa, dass sie einmal einen neuen Gutshelfer mit der Teichwirtschaft beauftragten. Dieser behauptete felsenfest, in den Karpfenteich müsse unbedingt ein Hecht hinein. Trotz anfänglicher Bedenken ließen sie ihn gewähren. Als die Teiche im Herbst abgelassen wurden, war kein einziger Karpfen zu finden. Stattdessen zuckte ein riesiger, wohlgenährter Hecht im Schlamm.

© Sammlung Alexandra Kofler Innenhof von Schloss St. Georgen

Sorgen machte ihnen auch der Obstgarten, der regelmäßig geplündert wurde. So heckten sie einen Plan aus und installierten eine Falle mit einer Selbstschussvorrichtung. Als es eines Tages knallte, stürmten sie aufgeregt hinaus. Im Obstgarten fanden sie aber keinen Apfeldieb, sondern den Gendarmeriekommandanten aus dem Ort. Dieser hatte sich beim Fotografieren mit Stativ und Kamera im Fädenwirrwarr der Falle verheddert.

Else Ernst konnte an der Seite ihres Mannes ihre vielen Talente entwickeln. Im Miteinander verstärkten sich ihrer beider Schaffenskräfte. Else brillierte mit Übersetzungen von Romanen aus der Feder von Victor Hugo oder William Thackeray. Sie studierte literarische Werke, illustrierte Bücher und malte Aquarelle.

© Sammlung Alexandra Kofler Das Grab von Else und Paul Ernst vor dem Schloss St. Georgen

Von Nazis Instrumentalisiert

Ihre eigenen Novellen, Märchen und Romane schrieb sie aber erst nach dem Tod ihres Mannes. Paul Ernst starb 1933. Sein Werk wurde posthum von den Nazis instrumentalisiert. Man stilisiere ihn zu einem der Vorzeigeautoren des Dritten Reiches. In Berlin wurde eine Paul-Ernst-Gesellschaft gegründet. Else Ernst blieb auf Schloss St. Georgen.

Bei Kriegsende 1945 erlebte sie dort Plünderungen, konnte aber Manuskripte, Bibliothek und einige Wertgegenstände retten. Ein Jahr später verstarb sie im Alter von 72 Jahren an einem Schlaganfall. Seither ruht sie neben Paul Ernst im Grabhügel vor dem Schloss.