Gleisdorfs ÖVP-Bürgermeister empört FPÖ mit „Ariervermessung“-Sager

Mit einer Aussage zu FPÖ-Chef Herbert Kickl und den Identitären sorgt Christoph Stark, ÖVP-Nationalrat und Gleisdorfs Bürgermeister, für Diskussionen in den sozialen Medien. Die FPÖ spricht von einem Skandal.

„Wenn Sie Kickl wählen, dann freuen Sie sich auf die Ariervermessung“ – dieser Kommentar des Gleisdorfer ÖVP-Bürgermeisters und Nationalrates Christoph Stark auf dessen Facebook-Seite erhitzt derzeit die Gemüter. Die FPÖ Gleisdorf spricht von einer einem Bürgermeister unwürdigen Aussage und fordert eine öffentliche Entschuldigung.

Aber was war passiert? Vergangenen Freitag (28. August) veröffentlichte Stark einen Beitrag, der sich dem FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl widmet. Dabei geht es um dessen Aussage aus dem Jahr 2021. Kickl meinte in einem Fernsehinterview: „Die Identitären sind für mich eine NGO von rechts.“

Stark schrieb dazu: „Fakt ist, dass diese Gruppierung klar im Verdacht steht, staatszersetzende Ideologie zu verbreiten. Laut Informanten der Tageszeitung ‚Der Standard‘ ist dort sogar die NS-Rassenlehre zurückgekehrt, wonach ein ‚Arierknochen‘ am Hinterhauptbein messbar sei. Und Herbert Kickl, der ja ‚Volkskanzler‘ werden möchte? Er schweigt … eine gute NGO von rechts. Wahnsinn.“

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Christoph Stark (ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Gleisdorf)

„Aussage ist untragbar“

Innerhalb weniger Stunden gab es zahlreiche Kommentare. Es wurde heftig diskutiert. Auf die Frage eines Facebook-Nutzers „Wen soll man denn noch wählen, außer Kickl?“ antwortete Stark dann mit der oben genannten Aussage zur Ariervermessung. „Eine absolute Grenzüberschreitung und eine Schande“, findet Harald Lembacher, Stadtparteiobmann der FPÖ Gleisdorf.

© FPÖ Harald Lembacher, Stadtparteiobmann der FPÖ Gleisdorf

„Diese Aussage ist ein Skandal und untragbar. Immerhin ist er nicht nur Bürgermeister, sondern auch Nationalratsabgeordneter. Er sagt mit dem Kommentar nichts anderes, als dass jeder, der die FPÖ wählt, ein Nazi ist. Stark beleidigt mit dieser Aussage unglaublich viele Menschen.“

© Screenshot Facebook Um diese Aussage geht es

Stark dementiert: „Das ist grotesk. Von diesem Vorwurf distanziere ich mich extrem.“ Die Intention sei gewesen, auf die Gefahr hinzuweisen, was mit Herbert Kickl angesichts der Nähe zu den Identitären alles möglich sein kann, betont Stark.

Die Kritik an seinem Post kann Stark nicht nachvollziehen. Er steht zu seiner Aussage: „Ja, sie ist zugespitzt. Aber ich habe weder Herrn Kickl beschuldigt, dass er Ariervermessungen macht noch die FPÖ. Ich habe nur in den Raum gestellt, dass die Identitären das wieder tun. Ich halte diese Truppe wirklich für gefährlich. Und dass sich Herbert Kickl, als Obmann der größten Partei in Österreich, davon nicht distanziert und es nicht verurteilt, ist ein Wahnsinn.“

Er verweist auf eine Podcast-Folge der Tageszeitung „Der Standard“ zum Thema „Der geheime Pakt zwischen der FPÖ-Jugend und der Identitären“ vom 27. August.

Rücknahme kommt nicht in Frage

Seiner Meinung nach sei nicht sein eigenes Posting eine Grenzüberschreitung, sondern was Herbert Kickl mache. „Von der FPÖ werden Vokabel verwendet, wie Remigration, die Gott sei Dank lange in unserer Gesellschaft verpönt waren. Da muss man dagegen halten. Und das sage ich mit Emotion. Ich wehre mich dagegen, dass wir als Gesellschaft wieder auf solche Dinge zusteuern, die wir schon einmal hatten, und das will ich nicht. Ich sage nur: Wehret den Anfängen! Haben wir in den letzten 70 Jahren nichts gelernt?“

Eine Rücknahme seines Kommentars kommt für Stark nicht in Frage. Auch eine Woche später ist dieser unter seinem Facebook-Beitrag noch zu lesen.