Feuer in einem Keller in Graz-Andritz: Berufsfeuerwehr im Einsatz

Sechs Fahrzeuge der BF Graz rückten am Donnerstag zu einem Kellerbrand in der Grazer Neugasse aus. In einem Keller war ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag gegen halb eins wurde die Berufsfeuerwehr Graz per Notruf zu einem Kellerbrand in Andritz gerufen. Als die Einsatzkräfte – sechs Fahrzeuge und 24 Mann, dazu Polizei und Rettungsdienst – eintrafen, war der Brand schnell lokalisiert: Dichter Rauch qualmte aus den Kellerfenstern und drang teilweise auch in das Stiegenhaus des Wohngebäudes. Die Bewohner des Mehrparteienhauses hatten das Haus bereits verlassen.

Ein Atemschutztrupp ging sofort mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Keller. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Zeitgleich wurde das zum Teil verrauchte Stiegenhaus durch einen weiteren Atemschutztrupp auf etwaige Personen kontrolliert. Verletzt wurde beim Brand glücklicherweise niemand.

1 / 3 Ein Atemschutztrupp ging sofort mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den Keller © BF Graz

Beschädigt wurde durch das Feuer allerdings eine Wasserleitung. Die Wasserversorgung des Wohnhauses musste daher abgestellt werden. Auch an der Elektroinstallation im Keller entstanden erhebliche Schäden.

Wie die Feuerwehr berichtet, habe man durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte eine weitere Ausbreitung des Brandes im Kellergeschoss verhindern können. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden umfassende Sicherungs-, Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.