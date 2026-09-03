Österreich und Jordanien fordern Rückkehr der Diplomatie

Österreich und Jordanien fordern diplomatische Anstrengungen zur Lösung des Kriegs Israels und der USA gegen den Iran. Sie seien der Ansicht, dass in der Frage der Öffnung der Straße von Hormuz und des Verhinderns von Atomwaffen "nur Diplomatie und die Rückkehr zur Diplomatie eine Lösung bringen kann", sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nach einem Treffen mit dem Außenminister und Vize-Premierminister Jordaniens, Ayman Safadi, am Donnerstag in Wien.

© APA/ROLAND SCHLAGER Meinl-Reisinger empfing Jordaniens Vizepremier Safadi in Wien