Drogenprozess in Vietnam endet mit elf Todesurteilen

In einem großen Drogenprozess in Vietnam sind am Donnerstag elf Todesurteile verhängt worden. Mehr als 200 weitere Angeklagte wurden den Staatsmedien zufolge am Donnerstag zu Haftstrafen verurteilt. Der Schmugglerring war 2023 aufgeflogen, als am internationalen Flughafen von Ho-Chi-Minh-Stadt elf Kilogramm MDMA und Ketamin entdeckt worden waren. Die Drogen waren in mehr als 150 Zahnpastatuben im Gepäck von Flugbegleiterinnen von Vietnam Airlines versteckt.