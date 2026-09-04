Die Gemeinden Feldbach, Kirchberg, Paldau und Eichkögl starteten eine Aktion, bei der Niederschlagswasser optimal genutzt werden soll. Wesentlich sei dabei, dass sich die Bevölkerung daran aktiv beteiligt.

Trockenheit, extreme Wetterbedingungen und wenig Regen führten heuer zu einem starken Rückgang des Grundwasserspiegels und zu Sorgen um die Trinkwasserversorgung. Aus diesem Grund starteten die vier Gemeinden der „Klimawandelanpassungsregion Klar! Mittleres Raabtal“ (Feldbach, Kirchberg an der Raab, Paldau und Eichkögl) einen Aufruf, Niederschlagswasser mit unterschiedlichen Maßnahmen aufzufangen und zu nutzen.

Mit einer Informationsbroschüre, die von der Lokalen Energieagentur mit Karl Puchas erstellt wurde, werden wichtige Hinweise, wie man als Privatperson Niederschlagswasser optimal nutzen kann, gegeben. Dieses Infoheft wird demnächst an alle Haushalte der beteiligten Gemeinden versandt. Vom Land Steiermark gebe es zudem ein Programm, bei dem Regenwasserzisternen gefördert werden, verweisen die Verantwortlichen auf Unterstützungsangebote.

Tipps für Bürger und Gemeindeprojekte

Doch die vier Gemeinden im Raabtal gehen auch mit gutem Beispiel voran. Bürgermeister Karl Konrad ließ etwa ein Projekt umsetzen, mit dem die aufwendige Bewässerung des Sportplatzes in Paldau mit Regenwasser erfolgt. Dass in der Steiermark in den vergangenen Jahren gerade beim Umgang mit Niederschlag Fehler begangen wurden, darauf verwies Bürgermeister Heinz Konrad aus Eichkögl: „Wir wissen heute, dass die vielen gezielten Wasserableitungen falsch waren. Wasser muss versickern und wir versiegeln zu viel.“

Viel hänge dabei auch an den privaten Bauvorhaben. Für Feldbachs Bürgermeister Josef Ober ist vor allem das Umleiten von Regenwasser auf Dächern wichtig: „Das kann über eine Regentonne oder Zisterne erfolgen.“ Dachbegrünungen würden weiters helfen das Wasser zu speichern und Mikroklima schaffen, das kühlt. Feldbachs Vizebürgermeisterin Sonja Skalnik fordert dazu passend private Klimaoasen zu schaffen und den Energiebedarf zu reduzieren.