Schafft die Verfügungsmittel für Politiker endlich ab!

Schon wieder macht die Grazer Stadtpolitik mit dem sehr schludrigen Umgang ihrer Spesengelder Schlagzeilen. Höchste Zeit, diesen Budgetposten einzusparen.

Die Chance bei Skandalen ist ja, dass man daraus lernt. Die Grazer Stadtpolitik hat diese Chance vertan. 2024 wurden die Buchungszeilen des Spesenkontos von Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) öffentlich, im Zuge des blauen Finanzskandals. Bar-Bewirtung, Barbehebungen, extrem hohe Ausgaben für Wein und vieles andere mehr waren dort zu lesen. Das führte zu einer aufgeregten Sondersitzung und dazu, dass der Gemeinderat erstmals Regeln formulierte, wofür dieses Geld überhaupt gedacht ist.

Abgeschafft hat man das „Transcherlgeld“ nicht. Immerhin 50.000 Euro hat die Bürgermeisterin Jahr für Jahr zur freien Vergabe zur Verfügung, 34.000 Euro die Vize und je 20.000 Euro die Stadträte. Jetzt, nach einer Prüfung des Kontrollamtes, die nächste Aufregung: 60 Prozent aller Stichproben bei den Auszahlungen sind „problembehaftet“, zehn Prozent haben mit Amt und Stadt nichts zu tun. Und erneut finden sich Kuriosa, wenngleich in geringerer Dimension wie damals bei Eustacchio: vom Schal für sich selbst über Inserate in Parteimedien bis hin zu 40 Kaffeemaschinen.

215.000 Euro im Jahr kosten diese kleinen Geschenke und Geschäftsessen den Steuerzahler. Nett, aber unnötig. Denn die Politik ist in Graz wahrlich nicht unterdotiert: Zur gesetzlich definierten Parteienförderung leistet sich die Stadt auch eine freiwillige Klubförderung. Jetzt, wo die Stadt eine Haushaltssperre verhängen und alle Förderauszahlungen stoppen muss, um liquide zu bleiben, wäre doch der beste Zeitpunkt, die Verfügungsmittel abzuschaffen. Oder nicht, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte?