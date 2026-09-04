Kleine Zeitung und Logo laden zu digitalen Sprechstunden nach Weiz

Im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz hält die Fachstelle „Logo Jugendmanagement“ gleich mehrere kostenlose Sprechstunden ab.

Die kostenlosen Sprechstunden finden in den Regionalbüros der Kleinen Zeitung in der Steiermark und in Kärnten statt

Ein besonderes Angebot bietet die Kleine Zeitung ihren Leserinnen und Lesern im Bezirk Weiz: Gemeinsam mit der Fachstelle „Logo Jugendmanagement“ wird regelmäßig zur digitalen Sprechstunde ins Regionalbüro in die Birkfelder Straße 25 nach Weiz eingeladen.

Der nächste Termin findet am Mittwoch, 9. September, von 9 Uhr bis 11.30 Uhr statt. Dort werden Coaches individuelle Fragestellungen zu digitalen Problemstellungen beantworten.

Schritt für Schritt

In persönlichen halbstündigen Einzelberatungen werden auf Wunsch unter anderem Fragen rund um Smartphone, Tablet, Internet, WhatsApp oder ID-Austria beantwortet. Interessierten wird Schritt für Schritt gezeigt, wie die digitalen Angebote sicher und einfach genutzt werden können. Dabei wird auch auf individuelle Fragen und Bedürfnisse eingegangen, von der Bedienung des Smartphones über das Anlegen einer E-Mail-Adresse bis zur Suche im Internet oder dem Umgang mit Cookies.

Selbstverständlich wird auch gezeigt, wie man das digitale Abo der Kleinen Zeitung optimal nutzen kann – von der Anmeldung bis zu den wichtigsten Funktionen. Anmelden kann man sich übrigens auch, wenn man noch kein Digital-Abo hat. Zum näheren Testen und in Ruhe Ausprobieren gibt es für die Teilnehmer ein kostenloses Digital-Testabo.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Neues zu lernen und sicherer im digitalen Alltag zu werden. Anmelden können Sie sich telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort im Büro (siehe Infobox).