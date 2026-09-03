„Wie mit Damenspitz“: Kärntner Taucher stellt neuen Weltrekord auf

Der Gitschtaler Eugen Göttling tauchte bei der WM im Apnoetauchen in 106 Meter Tiefe und sicherte sich damit Weltrekord und WM-Titel.

Nur ein Atemzug, und dann Weltrekord: Bei der Weltmeisterschaft im Apnoetauchen auf Roatan in Honduras stellte der 50-jährige Weißbriacher Eugen Göttling in der Disziplin Free Immersion einen Weltrekord in seiner Altersklasse auf und holte damit den Weltmeistertitel. Insgesamt kehrte er mit drei WM-Titeln nach Hause zurück.

Dabei sorgte Göttling erst im Juli mit zwei Weltrekorden in Scharm el-Scheich für Furore: 73 Meter ohne Flossen und 103 Meter am Seil. Doch nun setzte der Gitschtaler noch einen drauf und zwar eigentlich sogar sieben Meter: Im Training vor der WM tauchte er bereits auf 110 Meter. Weil der Vorbereitungswettkampf nicht über den erforderlichen Weltrekordstatus verfügte, steht offiziell dennoch die bei der WM erreichte Marke von 106 Metern als Rekord.

Die „guten Geister“ und der „Damenspitz“

Jeder Tauchgang beginnt für Göttling schon am Vortag. Da muss er bekanntgeben, welche Tiefe er erreichen will. „Ab diesem Moment steigt der Druck“, erzählt er. Acht Monate Training münden schließlich in ein Zeitfenster von nur 30 Sekunden: Nach der festgesetzten Startzeit muss er abtauchen.

In rund 100 Metern Tiefe lasten etwa elf Bar Umgebungsdruck auf dem Körper. Blut wird aus den Extremitäten verstärkt in Richtung Lunge und Gehirn verlagert, die Lunge stark komprimiert. „Das muss man vorsichtig trainieren und aus dem Körper herauskitzeln", sagt Göttling. Ab etwa 50 Metern würden sich zudem die „guten Geister“ melden: Gedanken, die ihn zum Umkehren bewegen wollen.

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Je näher es in Richtung des tiefsten Punkts geht, desto mehr setzt der Tiefenrausch ein. Göttling beschreibt ihn wie „zwei oder drei kleine Bier beim Frühschoppen, ohne davor gefrühstückt zu haben. Es ist wie ein Damenspitz.“ Für einen Moment fühle er sich dort unten „wie ein Superheld“. Dabei beginnt der härteste Teil erst: der kräftezehrende Aufstieg.

Knapp 20 Meter unter der Oberfläche wurde es beim Rekordversuch noch einmal eng. „Da dachte ich, dass es zumindest mit dem notwendigen Protokoll oben schiefgehen könnte.“ Oben angekommen musste Göttling nämlich trotz Erschöpfung innerhalb von 20 Sekunden das vorgeschriebene Oberflächenprotokoll absolvieren. Erst danach stand der Rekord fest. „Ich war überglücklich, weil ich all das abrufen konnte, was ich mir vorgenommen habe.“

Nächstes Ziel: 120 Meter Tiefe

Göttling ist kein Berufssportler, sondern seit rund 30 Jahren Heerestaucher und voll berufstätig. Rund 20.000 Euro kosteten ihn die beiden Monate dieser Saison, etwa 6000 Euro wurden durch Förderungen und Sponsoren abgedeckt. Sein nächstes Ziel steht dennoch bereits fest: 120 Meter. „Ob das nächstes Jahr passiert oder ich zwei Jahre dafür brauche, wird man sehen.“