Hybride Angriffe in Europa: Wo ist die rote Linie?
Wohin führt die jüngste Eskalation durch russische hybride Angriffe in Europa und wann ist die Grenze zu einer wirklichen militärischen Auseinandersetzung überschritten? Politikwissenschaftler Gerhard Mangott schätzt die Lage ein.
Russland soll dänische Staatsbürger für Sabotageakte auf das eigene Land anwerben. In Halle wurde eine Sprengstoffdrohne gefunden – mutmaßlich russischer Herkunft. Kann man bei solchen Ereignissen von hybrider Kriegsführung sprechen oder ist das eine neue Qualität von Angriffen?
Die Intensität und auch die Schwere dieser Angriffe haben zugenommen. Trotzdem bleibt alles unterhalb der Schwelle einer wirklich militärischen Auseinandersetzung. Wir können es nicht als Krieg begreifen, denn die Angriffe Russlands stellen eben keinen bewaffneten Angriff dar, so wie das die Charta der Vereinten Nationen formuliert, aber es ist eine schwere Bedrohung für Infrastruktur, Telekommunikation, Stromversorgung, Wasserversorgung, Rüstungsunternehmen und Ähnliches. Es ist also schon eine schwere Attacke, aber eben unterhalb der militärischen Schwelle, deswegen spricht man eben von hybriden Angriffen.
Wo liegt die rote Linie, ab der man sagen kann, wir sind jetzt völkerrechtlich in einem Bereich, wo die Nato gemäß Artikel 5 reagieren müsste?
Das müsste ein bewaffneter Angriff sein, so wie das in der Charta der Vereinten Nationen im Artikel 51 formuliert ist. Der muss eine bestimmte Schwere haben, ein bestimmtes Ausmaß und bestimmte Auswirkungen. Also zum Beispiel ein Angriff mit einer ballistischen Rakete auf ein Ziel in Deutschland wäre zweifellos ein bewaffneter Angriff, der die Nato in die Notwendigkeit versetzt, die Beistandsgarantien nach Artikel 5 umzusetzen.
Wir können es nicht als Krieg begreifen, denn die Angriffe Russlands stellen eben keinen bewaffneten Angriff dar, so wie das die Charta der Vereinten Nationen formuliert, aber es ist eine schwere Bedrohung für Infrastruktur, Telekommunikation, Stromversorgung, Wasserversorgung, Rüstungsunternehmen und Ähnliches.
Welches Kalkül steckt hinter den Angriffen?
In erster Linie geht es nicht um die materielle Zerstörung, sondern darum, Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung zu erzeugen, in der Erwartung, dass dann aus der Bevölkerung immer mehr Druck auf die Führung in Berlin entsteht, ihre Unterstützung der Ukraine zu überdenken. Es ist ja Deutschland der größte finanzielle und militärische Unterstützer der Ukraine. Zudem will man auch austesten, wo die roten Linien sind, wie wird Deutschland reagieren, wie gut ist Deutschland auf die Abwehr solcher Angriffe überhaupt vorbereitet?
Nach längerer Zurückhaltung spricht Deutschland nun offen die Rolle Russlands als Drahtzieher an. Wie kommt das an in Moskau?
Ich glaube, dass das in Moskau niemanden sonderlich kümmert. In Moskau sagt man ja auch, es liegen gefälschte oder überhaupt keine Beweise vor. Wir können aber annehmen, dass die Beweise, die den Geheimdiensten vorliegen, stichhaltig sind. Aber in Moskau beeindruckt das niemanden sonderlich. Und das ist eben das große Problem mit solchen hybriden Angriffen. Es braucht eine Abschreckungsfähigkeit des betroffenen Staates und diese Abschreckungsfähigkeit entsteht zum einen, indem man entsprechende technische Möglichkeiten hat, solche Angriffe zu vereiteln, und zum anderen, indem man dem Angreifer Kosten auferlegt, und das hat die deutsche Regierung teilweise getan, aber meines Erachtens nach noch ziemlich verhalten. Man hätte schärfere Maßnahmen ergreifen können.
Man hätte schärfere Maßnahmen ergreifen können.
Zum Beispiel?
Man hätte den russischen Botschafter ausweisen können. Das wäre eine starke Maßnahme gewesen. Eine weniger schwerwiegende wäre, den deutschen Botschafter aus Moskau abzuberufen – nicht dauerhaft, sondern zu Konsultationen zurückzuholen. Man hätte sich für eine Änderung des EU-Umweltrechts bemühen können, um die Manövrierfähigkeit der sogenannten Schattenflotte Russlands zu verringern. Man hätte auch tatsächlich schon den Artikel 4 des Nato-Vertrages anrufen können, um auf Konsultationen auf Nato-Ebene zusammenzukommen. Das ist möglich, wann immer ein Mitgliedstaat sich in seiner Sicherheit bedroht fühlt. Man hätte also vor allem auf der symbolischen Ebene mehr tun können, als man getan hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich das noch vorbehalten will, falls diese Angriffe weitergehen oder noch schwerer werden.
Waren die Reaktionen auf EU-Ebene aus Ihrer Sicht angemessen?
Es ist vor allem darum gegangen, Einigkeit und Geschlossenheit zu zeigen, Solidarität mit Deutschland zu bekunden und anzukündigen, dass man im Zuge des jetzt diskutierten 22. Sanktionspaketes neue, härtere Maßnahmen gegen Russland ergreifen will, vor allem in der Listung von Personen und Organisationen, gegen die Einreise- und Vermögenssperren verhängt werden. Und natürlich bei der Schattenflotte – einer wichtigen Einnahmequelle Russlands durch die Ölexporte, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken, mehr Schiffe zumindest zu kontrollieren, vielleicht sogar aufzubringen. All das muss man auf europäischer Ebene jetzt diskutieren und letztlich beschließen.
Kommentar zur europäischen Abschreckung
Zur Person
Gerhard Mangott wurde am 9. Juni 1966 geboren und wuchs in Fließ im Oberen Gericht bei Landeck auf. Er studierte Politikwissenschaft an der Universität Salzburg und der Universität Innsbruck. 1991 bekam er die Stelle des Osteuropareferenten am Österreichischen Institut für Internationale Politik. 2001 promovierte er bei Anton Pelinka und Fritz Plasser an der Universität Innsbruck, 2002 folgte die Habilitation. Seit 1. Oktober 2015 ist Mangott Universitätsprofessor für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck.
Der Kreml betont inmitten der diplomatischen Krise, dass man die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland aufrechterhalten will. Ist das ein echtes Signal der Deeskalation oder eher der Versuch, hier als der Besonnenere in diesem Konflikt dazustehen?
Es ist sicherlich ein Versuch zu zeigen, dass man – obwohl man Deutschland diese Beweisfälschung vorwirft – nicht überreagiert. Es wird wahrscheinlich bedeuten, dass man keine deutschen Diplomaten ausweist. Das ist erstaunlich, weil durch die Schließung des Generalkonsulats Russlands in Bonn werden russische Diplomaten zwar nicht des Landes verwiesen, müssen aber das Land verlassen, weil sie keine Funktion mehr in Deutschland haben. Abzuwarten bleibt, ob die russische Regierung entscheidet, das deutsche Generalkonsulat in Sankt Petersburg zu schließen, das wäre eine Zurückstufung der diplomatischen Beziehungen. Wenn das nicht passiert, hat Russland wirklich sehr, sehr weich reagiert. Das könnte dann in Deutschland dazu führen, dass Stimmen laut werden, ob man nicht überreagiert hat.
Russland hat derzeit kaum Versorgungsprobleme, was das Personal anbelangt. Trotz hoher Verluste im Donbass können jeden Monat ausreichend neue Soldaten rekrutiert werden.
Putin schloss eine neue Mobilmachung aus; es gebe keine Probleme bei der Verfügbarkeit von Militärpersonal. Trifft das zu oder könnte es sich um eine Beschwichtigung vor den bevorstehenden Parlamentswahlen handeln?
Es ist sicherlich ein Versuch, zu beschwichtigen, denn aus Umfragen wissen wir, dass die Angst vor einer neuen Mobilisierung und auch die Ablehnung einer solchen sehr groß ist. Es ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass es nach den Wahlen eine Mobilisierung geben wird. Russland hat derzeit kaum Versorgungsprobleme, was das Personal anbelangt. Trotz hoher Verluste im Donbass können jeden Monat ausreichend neue Soldaten rekrutiert werden. Rechtlich gesehen gibt es allerdings ein Einfallstor, denn das Dekret, mit dem Putin im September 2022 die Teilmobilmachung angeordnet hat, ist nie aufgehoben worden. Also könnte man ohne ein neues Dekret eine solche Mobilmachung rasch durchführen. Und wie ich aus meinen eigenen Quellen weiß, bereitet man sich auf diese Möglichkeit vor. Das heißt nicht, dass es eine Mobilmachung geben wird, aber sollte der Befehl kommen, ist man vorbereitet.
Die einzige Oppositionspartei, die mit der Losung „Für Frieden und Freiheit, für ein Leben ohne Angst“ antreten wollte, Jabloko, wurde ausgeschlossen. Auch von fairer Wahlkampffinanzierung oder einem ausgewogenen Zugang zu den Medien kann keine Rede sein. Die Präsidentenpartei Geeintes Russland wird die Wahl erneut gewinnen.
Was erwarten Sie sich von den Parlamentswahlen?
Es werden keine freien und demokratischen Wahlen sein. Die einzige Oppositionspartei, die mit der Losung „Für Frieden und Freiheit, für ein Leben ohne Angst“ antreten wollte, Jabloko, wurde ausgeschlossen. Auch von fairer Wahlkampffinanzierung oder einem ausgewogenen Zugang zu den Medien kann keine Rede sein. Die Präsidentenpartei Geeintes Russland wird die Wahl erneut gewinnen. Beim Stimmenanteil dürfte sie zwar unter dem Ergebnis von 2021 bleiben, doch in den Direktwahlkreisen, über die die Hälfte der Mandate vergeben wird, wird sie voraussichtlich den Großteil der Sitze holen. Eine Mehrheit für Geeintes Russland gilt daher als sicher. Daneben sitzen in der Staatsduma zwar formal Oppositionsparteien. Sie gelten jedoch als sogenannte systemische Opposition: Sie treten rhetorisch als Gegner der Regierung auf, stimmen bei wichtigen Vorlagen aber regelmäßig mit Regierung und Präsident. Wir werden also erneut ein Parlament mit einer klaren Dominanz der Pro-Putin-Partei „Geeintes Russland“ sehen, ergänzt um systemische Oppositionsparteien, deren Kräfteverhältnis sich etwas verschieben könnte.