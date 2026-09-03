Hybride Angriffe in Europa: Wo ist die rote Linie?

Russland soll dänische Staatsbürger für Sabotageakte auf das eigene Land anwerben. In Halle wurde eine Sprengstoffdrohne gefunden – mutmaßlich russischer Herkunft. Kann man bei solchen Ereignissen von hybrider Kriegsführung sprechen oder ist das eine neue Qualität von Angriffen?

Die Intensität und auch die Schwere dieser Angriffe haben zugenommen. Trotzdem bleibt alles unterhalb der Schwelle einer wirklich militärischen Auseinandersetzung. Wir können es nicht als Krieg begreifen, denn die Angriffe Russlands stellen eben keinen bewaffneten Angriff dar, so wie das die Charta der Vereinten Nationen formuliert, aber es ist eine schwere Bedrohung für Infrastruktur, Telekommunikation, Stromversorgung, Wasserversorgung, Rüstungsunternehmen und Ähnliches. Es ist also schon eine schwere Attacke, aber eben unterhalb der militärischen Schwelle, deswegen spricht man eben von hybriden Angriffen.