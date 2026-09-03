Rom-Flug aus Klagenfurt geht im Winter in die Verlängerung

Die Nachfrage in beide Richtungen war offenbar so gut, dass die Südtiroler Fluglinie SkyAlps ihren Rom-Flug ab Klagenfurt auch von November bis März 2027 bedienten wird. Der Rhythmus mit zwei Flügen pro Woche bleibt.

Die Direktverbindung von Klagenfurt nach Rom – sie existiert seit Juni dieses Jahres – geht in die Verlängerung. Die Südtiroler Fluggesellschaft SkyAlps wird die Strecke auch von November bis März bedienen. Grund ist die gute Nachfrage in beide Richtungen. Die Flüge sind bereits buchbar. Geflogen wird zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags. Mit einer Unterbrechung von 11. Jänner bis 10. Februar 2027.

„Signal für Wirtschaft und Tourismus“

„Rom zählt zu den beliebtesten Städtezielen Europas“, weiß Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung, sehen die neue Verbindung als „starkes Signal für den Wirtschafts- und Tourismusstandort“.

Rabatt für Kinder

SkyAlps, die 2021 gegründete italienische Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz in Bozen, verbindet acht Länder bzw. 20 europäische Städte mit Direktflügen. Die Flotte besteht aus 13 Flugzeugen des Typs DASH-8 Q-400 mit einer Kapazität von je 76 Sitzen. An Bord der Flüge erhalten SkyAlps-Passagiere einen inkludierten Bordservice mit Tee, Kaffee, Wasser und kleinen Snacks. Kinder zwischen 2 und 11 Jahren reisen mit einem Rabatt von 30 Prozent, Kinder unter zwei Jahren fliegen kostenlos.