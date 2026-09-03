Boehlerit-Lehrlinge verpassten Brucker Notschlafstelle neuen Anstrich

Einige Lehrlinge des Kapfenberger Hartmetall- und Werkzeugspezialisten Boehlerit engagierten sich kürzlich in der Notschlafstelle der Pfarre Bruck. Diese bietet Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine Anlaufstelle mit Übernachtungsmöglichkeit, warmen Mahlzeiten und sanitären Einrichtungen.

Gemeinsam mit ihrer Lehrlingsverantwortlichen aus dem Personalbereich sorgten die Boehlerit-Lehrlinge nun mit einem frischen Anstrich für eine freundlichere Atmosphäre in den Aufenthalts- und Schlafbereichen der Einrichtung, die in dieser Form einzigartig im Bezirk ist.

© KLZ / Tobias Graf Die Räumlichkeiten der Notschlafstelle Bruck vor dem Neuanstrich

Statt Maschinen, Hartmetallen und Wendeschneidplatten standen an diesem Tag somit Farbeimer, Pinsel und Malerrollen im Mittelpunkt. „Es war cool, einmal gemeinsam etwas ganz anderes zu machen. Vor allem, weil man am Ende des Tages direkt gesehen hat, was wir geschafft haben und dass unsere Arbeit hier wirklich gebraucht wird“, berichtet Lehrling Petar von der Aktion.

Soziales Engagement im Industriebetrieb

Für das Boehlerit-Team war der Einsatz aber weit mehr als nur ein neuer Anstrich, wie man in einer Aussendung erklärt: „Mit wenigen Stunden gemeinsamer Arbeit konnten die Lehrlinge einen sichtbaren Beitrag leisten und dort helfen, wo Unterstützung konkret benötigt wird. Gleichzeitig zeigte die Aktion, wie gesellschaftliche Verantwortung und gelebter Zusammenhalt über den Arbeitsalltag hinaus Wirkung entfalten können.“

© Boehlerit GmbH & Co. KG Der Boehlerit-Standort in Kapfenberg

Die Aktion fand im Rahmen der unternehmenseigenen Initiative „WeCare“ statt. Mit dieser bündeln die Schwesterunternehmen Leitz, Boehlerit und Bilz ihr gesellschaftliches Engagement in den Bereichen Soziales, Gesellschaft und Kultur sowie Natur- und Umweltschutz. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf regionalen Projekten, bei denen Mitarbeitende aktiv mitwirken und direkt vor Ort Unterstützung leisten können.