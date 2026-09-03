Russischer Luftangriff auf Medikamentenlager

Ein großes Medikamentenlager in der ukrainischen Stadt Boryspil ist Medienberichten zufolge durch einen russischen Luftangriff beschädigt worden. Das Internetportal "Ukrajinska Prawda" schrieb, es handle sich um eins der größten spezialisierten pharmazeutischen Lager in der Ukraine. Der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, bestätigte wie üblich nur einen Treffer auf ein Warenlager, ohne Details zu nennen. Er schrieb auf Telegram von einem Verletzten.

© APA/AFP Die Kiewer Feuerwehr bei einer Brandlöschung