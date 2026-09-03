Journalistin, Autorin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem gestorben

Gloria Steinem war eine einflussreiche US-amerikanische Journalistin, Autorin und Frauenrechtlerin, die sich seit den 1960er Jahren für die feministische Bewegung engagierte.

Gloria Steinem, US-amerikanische Autorin, Journalistin, Dozentin und Aktivistin, die sich über fünf Jahrzehnte lang für die Gleichstellung der Geschlechter sowie für Bürger- und Reproduktionsrechte von Frauen einsetzte, ist am Mittwoch 92-jährig und umgeben „von einigen der vielen, die sie liebten“ gestorben. Das teilte ihre Stiftung auf Instagram mit. Steinem engagierte sich seit Ende der 1960er für die feministische Bewegung und beeinflusste Generationen von Frauen.

„Von der widerwilligen Sprecherin bis hin zu einer Leuchtturmfigur des positiven Wandels – ihr Lebensweg ist einzigartig: eine amerikanische Führungspersönlichkeit, die uns alle anspricht“, sagte die Film- und Theaterregisseurin Julie Taymor 2017 in einem Interview mit der „New York Times“ über Steinem. Taymor führte Regie bei dem Film „The Glorias“ aus dem Jahr 2020, der Steinems Leben im Laufe der Jahre nachzeichnet und auf ihrer 2015 erschienenen Bestseller-Autobiografie „My Life On the Road“ basiert. Sie war außerdem Gegenstand des Theaterstücks „Gloria: A Life“ aus dem Jahr 2018 sowie der HBO-Dokumentation „Gloria: In Her Own Words“ aus dem Jahr 2011.

Mehrfach ausgezeichnete Feministin und Bürgerrechtlerin

Steinem, geboren am 25. März 1934 in Toledo, Ohio, gründete 1971 gemeinsam mit den ehemaligen US-Abgeordneten Bella Abzug und Shirley Chisholm sowie der Schriftstellerin Betty Friedan, deren 1963 erschienenes Buch „The Feminine Mystique“ die zweite Welle des Feminismus einläutete, den „National Women‘s Political Caucus“. Neben anderen Gruppen gründete sie auch die „Coalition of Labor Union Women“, das „Women‘s Media Center“, „Voters for Choice“ und die „Ms. Foundation for Women“. Steinem schrieb mehrere Bestseller und arbeitete als Journalistin für viele namhafte Publikationen, darunter „Esquire“ und „The New York Times“. 1972 gründete sie das feministische Magazin „Ms.“. Im Jahr 2013 verlieh ihr der damalige Präsident Barack Obama die „Presidential Medal of Freedom“, die höchste zivile Auszeichnung der USA. 2021 erhielt sie einen der Prinzessin-von-Asturien-Preise, die als „die spanischen Nobelpreise“ gelten.

Mit ihrem charakteristischen langen, blond gesträhnten Haar mit Mittelscheitel und ihrer Pilotenbrille war Steinem das glamouröse, hippe Symbol der feministischen Bewegung, die ihrer Meinung nach Frauen jeder Hautfarbe einbeziehen sollte. „Wenn man selbst Diskriminierung erlebt hat, ist man dafür auf jeder Ebene sensibel. Ich habe den Feminismus größtenteils von Schwarzen Frauen gelernt. Sie haben den Feminismus im Grunde erfunden“, sagte sie einmal dem „New Yorker“.