Beglückender Auftakt beim Arsonore in Graz

Das Vokalforum Graz brillierte im Planetensaal des Schlosses Eggenberg mit gut ausgesuchten Liebesgesängen.

„Es ist grauslich, was auf der Welt passiert“, konstatierte Festivalmacher Markus Schirmer in seinen Eröffnungsworten zum zwölften Arsonore-Festival im restlos ausverkauften Planetensaal im Schloss Eggenberg. Mit der diesjährigen Ausgabe, die unter dem Motto „All You Need Is Love“ steht, wolle man zeigen, wie dringend nötig wir Menschen die Liebe haben. Entsprechend liebevoll zusammengestellt und präsentiert war der folgende Eröffnungsabend.



Die Liebeslieder-Walzer op. 52 von Johannes Brahms nahmen den Großteil der ersten Konzerthälfte in Anspruch. Das Vokalforum Graz unter der Leitung von Franz Herzog bewies einmal mehr seine Exzellenz und Feinjustierbarkeit, begleitet von dem ebenso brillanten, nicht von ungefähr preisgekrönten Gugg Piano Duo. Brahms‘ vergleichsweise selten gehörtem Reigen aus teilweise in die Unterhaltungsmusik des frühen 20. Jahrhunderts hinüberschielenden, wiewohl meisterhaft auskomponierten Petitessen gesellten sich im zweiten Teil des Abends mit wechselnder Klavierbegleitung allerlei unprätenziöse wie beglückende, teils recht unbekannte Liebeslieder dazu. Patrick Hadleys „My Beloved Spake“ war dabei ein kleiner Höhepunkt. Zwei weitere Stücke von Brahms, die Volkslied-Adaptionen „Da unten im Tale“ und „Erlaube mir, feins Mädchen“, führten den Bogen zurück.



Einen angemessen dimensionierten Gesprächsteil gab es dazwischen auch. Psychiater-Autor Michael Lehofer sprach mit Erika Pluhar über die Liebe. Am Ende setzte sich Markus Schirmer höchstpersönlich an den Flügel, um gemeinsam mit dem durch das Publikum verstärkten Vokalforum Graz zum Ausklang die dem Festival das Motto verleihende Beatles-Hymne zu intonieren. Das Arsonore-Festival dauert noch bis Sonntag.

www.arsonore.at