Reisen um die Welt: Kärntner schrieb 100 Briefe in zwei Büchern

Mario Silly aus Kärnten war jahrelang unterwegs und bereiste Dutzende Länder. Heute arbeitet er in einem Klagenfurter Reisebüro – und verarbeitet Begegnungen und Erlebnisse in einer ungewöhnlichen Buchreihe.

„Liebe …“ – so beginnen viele der Geschichten, die Mario Silly über seine Reisen geschrieben hat. Sie sind an Menschen adressiert, die er irgendwo auf der Welt getroffen hat. Manchmal schreibt der aus der Steiermark stammende Kärntner aber auch an die Einsamkeit, die Freiheit oder an einen Gegenstand, der für ihn mit einem besonderen Moment verbunden ist.

„50 Briefe aus der Ferne“ ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe. Die ersten beiden Bände mit insgesamt 100 Briefen sind bereits erschienen. Dabei geht es laut Silly nie nur um den Ort selbst, sondern um das, was dort passiert ist: um einen Leuchtturm, der auf Reisen ging, ein gestrandetes Geisterschiff am Ende der Welt oder die Menschen, denen er unterwegs begegnet ist.

Aus Fremden werden Freunde

Da ist zum Beispiel ein älteres Ehepaar, das nach mehr als fünf Jahrzehnten Ehe auf dem größten Autofriedhof der Welt nach dem Auto suchte, mit dem es einst zum ersten Date gefahren ist. Oder ein Mann, der ein ausrangiertes Flugzeug mitten in den Wald stellte, um darin zu wohnen. „Auf Reisen trifft man einfach viele wunderbar verrückte Menschen“, sagt Silly.

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Deshalb sind seine Bücher bewusst keine klassischen Reiseführer. Zwar führt jede Geschichte zu einem konkreten Ort mit Koordinaten, doch berühmte Sehenswürdigkeiten stehen selten im Mittelpunkt. „Mich haben nie die berühmten Sehenswürdigkeiten am tiefsten berührt, sondern die kleinen, unscheinbaren Begegnungen dazwischen.“

Der eigentliche Grund für die Briefform ist allerdings persönlicherer Natur. Silly fragte sich, wovor er sich am meisten fürchtete, wenn seine lange Reise irgendwann vorbei sein würde. Seine Antwort lautet: „Vor der Einsamkeit, dem Vergessen und dem Vermissen. Diese Briefe halten meine Erinnerungen fest, bevor sie verblassen.“

Erinnerungen in Audio-Form

Dabei helfen ihm auch unzählige Audioaufnahmen. Anfangs schrieb Silly seine Erlebnisse unterwegs auf, später begann er, sie einzusprechen. Das sei ehrlicher und ungefilterter gewesen. Wenn er die Aufnahmen Jahre später hört, bringen ihn Stimme und Stimmung zurück in den jeweiligen Moment.

Nicht alle dieser Erinnerungen sind leicht. Besonders schwer fiel ihm der Brief an einen Menschen, der viel zu früh verstorben ist. „den lese ich bis heute nicht ohne Tränen.“ Ganz anders ist es bei dem Brief an seine Trekking-Gruppe vom Everest-Basislager: „Kaum habe ich die ersten Zeilen gelesen, möchte ich am liebsten sofort wieder meinen Rucksack packen.“

Aus 500 Tagen wurden 901

Die Idee zu seinem großen Reiseprojekt entstand während einer dreimonatigen Auszeit in den USA. 2019 startete Silly schließlich mit dem Ziel, 50 Länder in 500 Tagen zu bereisen. Nach 394 Tagen und 35 Ländern stoppte die Corona-Pandemie seine Reise in Neuseeland. 2023 versuchte er es erneut und übertraf sein ursprüngliches Ziel mit 58 Ländern - diese allerdings in 901 Tagen - sogar.

Eigentlich wollte Silly zunächst nur 50 Geschichten erzählen. Doch dafür waren es schlicht zu viele Erlebnisse. Die ersten beiden Bände hat er ohne Verlag veröffentlicht, an Band drei und vier arbeitet er bereits. Beide sollen voraussichtlich im kommenden Frühjahr erscheinen.

Silly mag mit dem Reisen fürs Erste aufgehört haben. Mit dem Erzählen ist er jedoch noch lange nicht fertig.

Orte abseits der Klassiker

Seine Bücher sind keine klassischen Reiseführer. Jeder Text führt zunächst in ein Land und zu einem konkreten Ort, für den die Koordinaten angegeben sind. Dabei geht es häufig um eher unbekannte Orte. Silly verbindet Informationen über das jeweilige Ziel mit seinen persönlichen Erlebnissen. Wie hat er den Ort wahrgenommen, was ist dort passiert und wie hat er sich gefühlt?

Dabei soll nicht alles schöner klingen, als es tatsächlich war. „Ehrlich gesagt gefällt einem nicht alles“, sagt Silly. Auch Enttäuschungen und schwierige Momente gehören dazu.

Eigentlich sollten daraus nur 50 Geschichten entstehen. Beim Aufarbeiten wurde Silly jedoch klar, wie viel er noch erzählen wollte. Aus einem geplanten Buch wurde eine Reihe.

Die ersten beiden Bände hat der Kärntner selbst veröffentlicht. Verlage schätzten sein Konzept teilweise als zu persönlich ein – genau diese persönliche Perspektive wollte Silly aber beibehalten. Deshalb macht er auf eigene Faust weiter: An Band drei und vier arbeitet er bereits.

Mario Silly ist nach zig Ländern und Hunderten Reisetagen zwar wieder in Kärnten angekommen, mit dem Erzählen seiner Reisen ist er aber noch lange nicht fertig.