1413 Tage im Amt: Das Geheimnis von Melonis Rekord in Italien

Kleine politische Revolution in Rom: Die italienische Regierung ist die langlebigste Exekutive seit 1946. In Österreich regierten in der Zwischenzeit drei Bundeskanzler.

Jahrzehntelang war Italiens Politik bekannt für ständig wechselnde Regierungen. Das politische Chaos in Rom war beinahe schon sprichwörtlich. Seit 1946 gaben sich 67 Regierungen die Klinke in die Hand, manche hielten nur ein paar Monate. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Koalition war 13 Monate. Bei internationalen Gipfeltreffen wussten die Kollegen nie, ob sie den aktuellen italienischen Ministerpräsidenten noch einmal zu Gesicht bekommen würden. Die Instabilität war System in Italien.

Nun gibt es ein neues System, das System Meloni. Die 49 Jahre alte Römerin ist seit knapp vier Jahren im Amt. Im Oktober 2022 gewann ihre Partei Fratelli d‘Italia die Parlamentswahl. In Italien ist seither ein kleines politisches Wunder geschehen. Am 4. September wird die Regierung von Giorgia Meloni 1413 Tage im Amt und die langlebigste Regierung der Nachkriegszeit sein. Das ist länger als der bisherige Rekord von Silvio Berlusconi, der während seines zweiten Kabinetts von 2001 bis 2005 1412 Tage durchgehend regierte. Nicht ausgeschlossen, dass Meloni die gesamte Legislaturperiode bis 2027 zu Ende bringt.

Italien hat durch sie Stabilität erlangt

Man kann Melonis Rechtsaußen-Politik, ihr Vorgehen gegen Migranten und scharfe Sicherheitsgesetze scharf kritisieren. Ihr großer politischer Erfolg steht jedoch außer Zweifel: Italien hat Stabilität und das ausgerechnet unter einer Politikerin, die 2022 als gefährliche Rechtsradikale oder politische Eintagsfliege eingestuft worden war. Zumindest in Italien ist die Mehrheit der Wähler längst von Melonis politischer Ungefährlichkeit überzeugt. Auch außerhalb der italienischen Grenzen muss man feststellen: Diese Frau ist gekommen, um zu bleiben. Fünf französische Premierminister, vier britische und drei österreichische Bundeskanzler sind gekommen und gegangen, seit Meloni Ministerpräsidentin ist.

1 / 3 Kurz vor de Wahlerfolg 2022 © IMAGO/Valeria Ferraro

Das war nicht erwartbar

Das Durchhalten der 68. Nachkriegsregierung war so keineswegs zu erwarten. Melonis Fratelli hatten bei der Wahl 2018 gerade einmal vier Prozent der Stimmen erzielt, in der allgemeinen Unzufriedenheit nach der Corona-Pandemie schnellten die Postfaschisten 2022 dann auf 26 Prozent der Stimmen. Die Ministerpräsidentin konnte diesen Konsens sogar noch ausweiten. Heute rangieren die Fratelli mit derzeit rund 27 Prozent weiter stabil auf Platz eins der Umfragen. Melonis Konsens hält an, das ist der Hauptgrund ihres Erfolgs. Viele Italiener meinen: Meloni habe Italien international zu neuem Ansehen verholfen.

Die Römerin trat 2022 mit einem Dreier-Bündnis an. Die Fratelli bilden mit der christdemokratischen Berlusconi-Partei Forza Italia sowie der rechtspopulistischen Lega von Verkehrsminister Matteo Salvini einen überschaubaren und stabilen Dreier-Pakt im Gegensatz zu den wackeligen Multibündnissen der Vergangenheit in Rom. Während es bei Forza Italia und Lega rumort, hat Meloni ihre Partei komplett im Griff. Sie ist Galionsfigur, Parteimanagerin und Staatsfrau in einem. Dazu verfügt die Regierung über eine satte Mehrheit im Parlament. Wegen des im Wahlrecht festgelegten Mehrheitsbonus verfügt die Koalition über knapp 60 Prozent der Abgeordneten, obwohl sie 2022 die Wahl mit insgesamt nur 43 Prozent der Stimmen gewann.

Koalitionspartner ist gewarnt

Die Koalitionspartner sind angesichts der anhaltenden Stärke der Meloni-Partei gewarnt: Ein Bündnisbruch und Neuwahlen würden vor allem den Fratelli d‘Italia nützen. Die Juniorpartner, vor allem Salvinis Lega, bremsen sich mit parteiinternen Querelen selbst. Forza-Italia-Chef und Außenminister Antonio Tajani ist bei der immer noch maßgebenden Berlusconi-Familie umstritten. Verkehrsminister Salvini ist in seiner eigenen Partei immer unbeliebter. Meloni hingegen ist unangefochtene Chefin bei den Fratelli, die Führungsriege um Senatspräsident Ignazio La Russa oder Verteidigungsminister Guido Crosetto könnte die Ministerpräsidentin nicht gleichwertig ersetzen.

Und was ist mit der Wirtschaft?

Auch wirtschaftlich agiert die Regierung Meloni relativ stabil. Der Spread, also der Risikoaufschlag auf italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Papieren, ist mit unter 100 Punkten dauerhaft niedrig. Trotz Niedrigwachstum beurteilen Ratingagenturen die Konsolidierung der Staatsfinanzen als positiv, auch wenn die Neuverschuldung 2025 bei 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit über dem in der EU erlaubten Level lag. Auch die Schuldenquote bleibt mit 137 Prozent hoch. Die Regierung Meloni profitierte von den vor Regierungsbeginn beschlossenen EU-Corona-Hilfsfonds, Italien wurde mit knapp 200 Milliarden Euro der größte Anteil zugesprochen. Auch wenn nicht alle Mittel bis zur Endfrist am 31. August abgerufen wurden, zeigte sich die Regierung bei der Kooperation mit Brüssel pragmatisch.

Melonis Pragmatismus ist der wichtigste Aspekt ihrer internationalen Politik. Von den aggressiven Tönen im Wahlkampf ist wenig geblieben. Meloni kooperiert mit den EU-Institutionen. Beim Thema Migration geht die italienische Regierung voran. Zu Kommissionschefin Ursula von der Leyen wurde Meloni sogar eine Freundschaft nachgesagt. Italien bekennt sich unter seiner Regierungschefin klar zu Nato und unterstützt die Ukraine im Krieg gegen Russland.

Vom postfaschistischen Schreckgespenst ist wenig geblieben

Vom postfaschistischen Schreckgespenst Meloni aus dem Wahlkampf 2022 ist wenig geblieben. Der Umbau der Verfassung ist nicht gelungen – bislang. Eine Justizreform blockierten die Italiener bei einem Referendum im Frühjahr. Die bedenkliche Verfassungsreform zur Einführung der Direktwahl des Premierministers und der Beschneidung der Befugnisse des Staatspräsidenten ist auf die kommende Legislatur verschoben.

Konsens erzielt die Politikerin heute auch in der rechten Mitte, ein politisches Spektrum, das seit dem Zusammenbruch der Christdemokratie 1992 unbesetzt geblieben ist. Den Preis dieser Verschiebung in die Mitte bekommt Meloni heute zu spüren. Am rechten Rand hat sich mit Futuro Nazionale unter Ex-General Roberto Vannacci eine neue Partei etabliert. Umfragen zufolge kommt Meloni nach den Wahlen im Jahr 2027 bei der Regierungsbildung an den Rechtsradikalen nicht mehr vorbei.