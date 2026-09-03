Nach Tod eines Häftlings: Warum Rasierklingen im Haftraum erlaubt sind

Einwegrasierer sind im normalen Straf- und Untersuchungsvollzug für die persönliche Hygiene der Insassen grundsätzlich erlaubt und im Haftraum zugänglich. Verboten hingegen ist gemäß Paragraf 101a StVG der Besitz und Betrieb von Endeinrichtungen im Sinne des Telekommunikationsgesetzes – insbesondere Mobiltelefone und vergleichbare Kommunikationsgeräte –, sofern keine ausdrückliche dienstliche oder sonstige Zulassung besteht.

Die Unterbringung in einem Haftraum wird von mehreren entscheidenden Faktoren beeinflusst, sagt Sina Bründler-Lerner, Sprecherin des Justizministeriums. In Jugendabteilungen kann es vorkommen, dass dem Jugendvollzug unterstellte Insassinnen und Insassen in Strafhaft und U-Haft gemeinsam untergebracht sind. In der Regel werden jugendliche Insassinnen und Insassen im Zwei-Personen-Haftraum untergebracht. Für die Unterbringung seien vor allem Sicherheitsaspekte und Suizidpräventionsaspekte, soziodemografische und soziobiografische Faktoren wie Staatsangehörigkeit, Ethnie, Religion, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Beruf etc. wesentlich. Daher kann eine gemeinsame Unterbringung nach Delikt zwar vorkommen, ist aber für den Vollzug der Haft, der als wichtigstes Ziel ab dem ersten Tag der Haft die Resozialisierung verfolgt, nicht von Bedeutung.

Besucherinnen und Besucher werden vor dem Betreten der Anstalt umfangreichen Personenkontrollen unterzogen. Sie dürfen nur jene Gegenstände in eine Justizanstalt mitnehmen, von denen keine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Strafvollzuges ausgeht. Vor und nach Besuchen erfolgen abgestufte Sicherheitskontrollen. Dazu zählen insbesondere Identitätskontrollen, die Kontrolle mit technischen Hilfsmitteln wie Metalldetektoren bzw. Detektorschleusen sowie die Kontrolle von Taschen, Behältnissen und mitgeführten Gegenständen. Bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen können auch weitergehende Personenkontrollen erfolgen. Die konkrete Ausgestaltung eines Besuchs und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen richten sich insbesondere nach der Besuchsform, der jeweiligen Gefährdungs- und Risikoeinschätzung sowie den örtlichen Gegebenheiten der Justizanstalt. Neben Besuchen mit unmittelbarem persönlichem Kontakt, etwa im Rahmen eines Tischbesuchs, bestehen auch Besuchsformen ohne körperlichen Kontakt, beispielsweise sogenannte Scheibenbesuche. Der Zulassung zu solchen besonderen Besuchsformen geht eine entsprechende multiprofessionelle Prüfung voraus, in die – insbesondere unter sicherheitsrelevanten, vollzuglichen und psychosozialen Gesichtspunkten – mehrere Fachbereiche einbezogen werden. Während des Besuchs dürfen Besucherinnen bzw. Besucher und inhaftierte Personen einander grundsätzlich keine Gegenstände übergeben.

4 Wie streng sind die Kontrollen im Zusammenhang mit Besuchen?

Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in den Justizanstalten werden in allen Justizanstalten regelmäßig gründliche Haftraumkontrollen (neben den täglichen Kontrollen), Betriebsdurchsuchungen, sonstige Raumdurchsuchungen sowie Personenkontrollen/-durchsuchungen im Rahmen des Strafvollzugsgesetzes durchgeführt. Außerdem werden in Schwerpunktaktionen in Justizanstalten anlassfallbezogen oder stichprobenartig durchgeführt. Auch Suchtmittelspürhunde werden in den Justizanstalten eingesetzt.

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5 Werden aufgrund des aktuellen Vorfalls Konsequenzen gezogen? Aktuell laufen die diesbezüglichen Ermittlungen von Seiten der Staatsanwaltschaft, denen das Ministerium derzeit nicht vorgreifen möchte. Darüber hinaus wird innerhalb der Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug geprüft ob sämtliche fachlichen und inhaltlichen Vorgaben von Seiten der Justizanstalt lege artis umgesetzt wurden. Überhaupt werden sicherheitsrelevante Vorfälle laufend evaluiert und es erfolgt ein Austausch auf verschiedensten Ebenen (Anstaltsleitungen, Sicherheitsbeauftragte in den Justizanstalten, etc.). Jeder relevante Vorfall wird in der Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug genau geprüft und allfällige für die Zukunft zu treffende Maßnahmen abgeleitet. Strafrechtlich relevante Vorfälle, wie etwa Körperverletzungen oder gefährliche Drohungen, werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

6 Gibt es ein spezielles Vorgehen beim Überbringen einer Todesnachricht durch die Behörde? Bei dem Angehörigengespräch waren Vertreterinnen und Vertreter der Justizanstalt, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und des Kriseninterventionsdienstes vor Ort.

7 Haben die Hinterbliebenen Anspruch auf eine psychologische Betreuung? Die Angehörigen können selbst entscheiden, ob und in wie fern sie das Kriseninterventionsteam oder weiterführende unterstützende Maßnahmen, wie über den Weißen Ring oder andere kostenfreie Nachbetreuungseinrichtungen in Anspruch nehmen. Nahe Angehörige haben überdies Anspruch auf unentgeltliche juristische und psychologische Prozessbegleitung im Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Täter.