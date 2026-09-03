Kuriose Grazer Politiker-Spesen: „Das mit dem Schal waren wir“

Der Bericht des Kontrollamtes über die schlampige Verwendung der Verfügungsmittel durch die Grazer Stadtpolitik wirbelt kräftig Staub auf. Auch, weil er anonymisiert ist.

Es ist eine kuriose Liste an Ausgaben, die das Kontrollamt der Stadt Graz bei der Prüfung der freien Verfügungsmittel der Stadtpolitik aufzählt. Etwa 40 Kaffeemaschinen, die gekauft und verschenkt wurden; Krapfen mit Parteilogo, obwohl die Verwendung für Parteizwecke in den neuen Richtlinien untersagt ist; Inserate in Parteimedien; Ausstattung der Klubräume; und, als skurriler Höhepunkt, ein „Schal mit eigenen Verfügungsmitteln als Geburtstagsgeschenk an sich selbst“.

„Das mit dem Schal waren wir“, meldet sich KPÖ-Klubleiter Hanno Wisiak bei der Kleinen Zeitung. Da sei leider ein Fehler passiert. Gemeinderatsmitglieder bekommen zu Geburtstagen stets eine kleine Aufmerksamkeit, in der Regel Büchergutscheine in Höhe von 30 oder 40 Euro. Diesmal wurde es ein Schal für Klubchefin Sahar Mohsenzada um 35,95 Euro. Für die anderen Gemeinderäte sei es laut Richtlinie auch zulässig, das aus den Verfügungsmitteln der Klubchefin zu bezahlen, die insgesamt je 6200 Euro umfassen. Ihr eigenes Geschenk freilich nicht. Das wurde übersehen.

Schal, Kaffeemaschinen, Mittagessen: die Verwendung der Verfügungsmittel

Verfügungsmittel für Stadtpolitiker Die Bürgermeisterin hat 50.000 Euro zur freien Verfügung, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) 34.000, die Stadträte jeweils 20.000 Euro und die Klubobleute 6200 Euro. Das Geld darf „nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der städtischen Aufgabenstellung“ ausgegeben werden. Arbeitsessen sind zulässig, aber genau zu dokumentieren; Geschenke und Spenden detto. Nicht erlaubt ist eine Spende an Parteien. Und Verfügungsmittel, die nicht aufgebraucht wurden, müssen zurückgezahlt werden.

Auch die kritisierte „Ausstattung der Klubräume“ geht auf das KPÖ-Konto. Das waren eine Wanduhr, Besteck, Krüge von Ikea um 178,90 Euro. Auch hierfür sind die Verfügungsmittel der falsche Topf.

Bei den Kaffeemaschinen meldet sich der ÖVP-Klub. 40 Stück wurden aus den Verfügungsmitteln von Klubchefin Anna Hopper gekauft, als „Geschenk an Klubmitglieder und -mitarbeiter sowie Mitarbeiter aus dem Rathaus“, wie es gegenüber der Kleinen Zeitung heißt. Und es waren „Pocket-Kaffeemaschinen“, also kleine, günstige Espressomaschinen.

Bei Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) – wie auch bei Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) – nimmt man die Gutscheine auf sich. „Ja, wir haben viele Gutscheine, die wir kaufen und dann an Leute, die in der Not zu uns kommen, weitergeben. Damit sie sich ein Brot oder Milch kaufen können“, heißt es im Bürgermeisterinnenamt. Da könne es durchaus sein, dass die Dokumentation lückenhaft war.

Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) meldet sich beim vom Kontrollamt kritisierten Punkt „Mittagessen mit der Geschäftsführung eines Regionalmediums“. „Das war ein Arbeitsgespräch zum Thema Bauernmärkte, für die wir damals politisch zuständig waren“, heißt es aus seinem Büro. Ex-Stadträtin Claudia Schönbauer zeigt bei den Krapfen mit Parteilogo auf. Wobei: „Wir hatten mehrere Krapfenspenden, vom Klub, von der Partei und von mir. Und das, was auf einem Social-Media-Posting zu sehen ist, sind die Krapfen der Partei.“ Das Kontrollamt hält im Rohbericht aber fest, dass man das „aufgrund der fehlenden Dokumentation nicht abschließend klären kann“.

Der größte Punkt bleibt noch unklar

Bei all diesen Dingen geht es in Wahrheit um kleine Beträge, ein größerer Punkt ist hingegen weiter offen: Jemand hat zwei Zahlungen über insgesamt 1800 Euro aus den Verfügungsmitteln direkt an eine andere Person geleistet. Wer, bleibt noch offen. Fix ist nur: Das widerspricht den Richtlinien für die Verfügungsmittel.

Die Grünen kommen demnach in der Liste nicht vor. „Wir sind vom Kontrollamt gelobt worden, dass alles transparent abgewickelt wurde“, so Klubchefin Anna Slama. Sie kritisiert, dass der Bericht anonymisiert ist, weil damit automatisch alle in einen Topf geworfen werden.

Auch der frühere KFG-Klubchef Alexis Pascuttini, heute Neos-Gemeinderat, taucht bei den Kuriositäten nicht auf. „Besonders erschütternd ist, dass offenbar selbst die Bargeldobergrenze von 100 Euro bei Spenden wiederholt überschritten wurde“, wundert er sich. „Diese wurde als direkte Konsequenz aus der Grazer FPÖ-Finanzaffäre eingeführt, um Bargeldflüsse transparent und nachvollziehbar zu machen. Dass bereits bei der ersten Überprüfung der neuen Regeln derart viele Ungereimtheiten auftauchen, ist völlig inakzeptabel.“