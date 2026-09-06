Bei Kräutern, Blumen und Obst schöpfen diese Gmünder aus dem Vollen
Blumenolympiade: Der Gemeindesieg war Renate und Markus Schiffer in der Kategorie Bauernhöfe & Buschenschanken nicht zu nehmen. Bei ihnen wachsen 150 Kräuter und über 40 Obstsorten.
So stellt man sich das Paradies vor: Die Äste der Obstbäume biegen sich, weil so viele Früchte dranhängen. Die Kräuter fühlen sich in der Sommerhitze sichtlich wohl und die Blumen strahlen in allen Farben. „Die Blüten haben unter dem heißen Sommer gelitten, aber sonst wächst alles sehr üppig“, freut sich Renate Schiffer, die beachtliche vier Hektar Garten bewirtschaftet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Markus betreibt sie den Strannerhof in Gmünd. Nachdem der Garten eine so reiche Ernte abwirft, wird alles verarbeitet und im eigenen Hofladen verkauft. Die Blumenolympiade-Jury kürte die Familie zu den Gemeindesiegern in der Kategorie „Bauernhöfe & Buschenschanken“.
Vor 18 Jahren kam Renate Schiffer auf den im Jahr 1840 errichteten Hof. Zuvor lebte sie in einer 40-Quadratmeter-Wohnung in Linz. „Dann plötzlich für 50 Hektar Landwirtschaft mitverantwortlich zu sein, war schon eine Umstellung“, schmunzelt die 48-Jährige, die auch ein Händchen für Blumenarrangements und Dekoration aus Naturmaterialien hat. „Mit der Gartenleidenschaft haben mich meine Omas angesteckt. Schon als Kind habe ich vom Pflanzen über die Ernte bis zur Verarbeitung von Obst und Gemüse mitgeholfen.“
Kräuter statt Erdäpfel
Auch für Kräuter und ihre Heilkraft interessiert sich seit jeher: „Meine Schwiegereltern haben gleich zugestimmt, als ich sie darum gebeten habe, aus dem Erdäpfelacker einen Kräutergarten zu machen. Heute wachsen über den gesamten Garten verstreut rund 150 unterschiedliche Kräuter, die wir zu Tees, Tinkturen, Salben, Likör und Kräutersalzen verarbeiten.“ Wobei die Kr
äuter noch zu den pflegeleichten Gewächsen zählen. Gemüse und Blumen brauchen mehr Aufmerksamkeit. Im Frühling, Sommer und Herbst steckt die dreifache Mutter unzählige Stunden in die Gartenarbeit.
Diesen Sommer bekommt sie Hilfe von einer steirischen Praktikantin, die sich 16 Wochen lang Wissen über die Verarbeitung von am Hof erzeugten Produkten und die Direktvermarktung aneignet. Ehemann Markus unterstützt sie bei den schweren Arbeiten, wie etwa beim Bau von Steinschlichtmauern, die dem Garten Struktur und ebene Anbauflächen geben. Auf dem Strannerhof in 1000 Metern Höhe gedeihen auch über 40 Obst- und Beerensorten, darunter Quitte, Kornelkirsche, Weißdorn, Pfirsich, Aronia, Traube und vieles mehr. Bei ihren Säften, Marmeladen und Essigen entwickelte Schiffer viele kreative Varianten.
Interessierten bietet Schiffer, die als Familiensoziologin bei der Nockregion angestellt ist, auch Kräuterführungen an. „Kräuter als Hausmittel bevor eine Krankheit ausbricht oder schlimmer wird, sind die ideale Ergänzung zur Schulmedizin“, sagt Schiffer, die sich mit ihrem Mann vor vier Jahren entschieden hat, die Direktvermarkung auf professionelle Beine zu stellen. Der ehemalige Stall wurde zum Hofladen, der von weiteren Bauern der Region beliefert wird, umfunktioniert. Eine Küche für die Erzeugung, Lagerraum und ein Trocknungsraum für Kräuter sind dort ebenfalls untergebracht.
„Wir produzieren auch Angus-Rindfleisch, Fleisch vom Iberico-Schwein und Eier“, sagt der 47-jährige Landwirt, der stolz auf die Qualitätssiegel „AMA Genussregion“ und „Gutes vom Bauernhof“ ist. „Unser Ziel ist, dass sich der Hof selbst trägt, ganz so weit sind wir noch nicht“, sagt der Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer, der sich oberhalb des Hofladens ein technisches Büro eingerichtet hat. Wann bleibt den beiden noch Zeit, den Garten zu genießen? „Am Abend sitzen wir öfters zusammen und zwischendurch nehme ich mir Pausen, wo ich bewusst entspanne, ohne gleich wieder die nächste Arbeit zu sehen“, sagt Renate Schiffer.
Blumenolympiade Gemeindesieger Oberkärnten
Bad Kleinkirchheim:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Sigrun Hinteregger, Der Kirchheimerhof (1), Familie Olsacher, Pension Isabella (2), Birgit Prägant, Zum Sepp Ski- & Bikerestaurant (3)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Astrid Hofer, vlg. Hoferbauer (1)
Der Garten als Nahrungsquelle: Annemarie & Michael Stecher (1)
Rund um‘s Haus: Gertraud Bacher (1), Barbara Wasserer (2), Maria Gärtner (3), Bernadette Gasser (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Edith Schweinzer (1)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Monika Biedermann, kleiner Kirchengarten (1), Röm. Kath. Pfarrhof, Pfarrhof Bad Kleinkirchheim (2)
Garten als Erholungsraum: Margot Schwarzenbacher & Almadin Osmanovic (1), Brigitte Sommer & Werner Hinteregger (2)
Baldramsdorf:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Engelbert Hosner, Naturgarten (1)
Der Garten als Nahrungsquelle: Johanna Brunner (1)
Rund um‘s Haus: Andrea Pichler (1)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Monika Steinwender, Schluckspechtplatz Gendorf (1), Engelbert Hosner, Baldramsdorfer Herzplatz (2)
Berg im Drautal:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Birgit Ebner, vlg. Ebnerbichl (1)
Der Garten als Nahrungsquelle: Lisa-Marie Thalmann (1)
Rund um‘s Haus: Maria Messner (1), Kerstin Obermoser (2)
Garten als Erholungsraum: Maria Mentil (1), Silvia Kratzer (2)
Gitschtal:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Familie Waldner, Hotel Löffele (1)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Familie Sommeregger, vlg. Haus Schober (1)
Rund um‘s Haus: Anita Nickl & Christian Traar (1), Familie Griesemann (2), Katharina Oberkofler (3)
Gmünd in Kärnten:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Renate Schiffer, vlg. Stranner (1)
Der Garten als Nahrungsquelle: Edeltraud Wuggenig & Eduard Wuggenig (1)
Rund um‘s Haus: Renate Dollfuss, „Doerrer“ (1), Margit Hartel (2)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Brigitte Blaschke (1), Barbara Pregl (2)
Garten als Erholungsraum: Reinhard Hofer (1)
Heiligenblut am Großglockner:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Claudia Brandstätter, Landgasthof Sonnblick (1), Johanna Trojer, Hotel Lärchenhof (2)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Monika Steiner, vlg. Seppenbauer (1), Josef Rupitsch, vlg. Krumbauer (2), Veronika Steiner, Seppenbauer (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Veronika Schachner (1), Barbara Rupitsch (2)
Rund um‘s Haus: Hildegard Lackner, Haus Nordstern (1), Christine Haritzer (2)
Hermagor-Pressegger See:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Hotel Wulfenia GmbH, Patrizia Seddone (1), Hotel Gartnerkofel, Annelies Waldner (2), Hotel Beim Winkler (3), Tom‘s Hütte, Ingrid Deekens & Tom Zegers (4)
Der Garten als Nahrungsquelle: Familie Ressi (1), Isabella Burgstaller (2)
Rund um‘s Haus: Edith Aigner, vlg. Tschari (1)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Bernadette Wieser (1), Herbert Weiser (2), Barbara Novits (3)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Familien Primschitz, Begusch, Gratzer, Katzer & Weiser, Wohnanlage Siedlerweg (1)
Garten als Erholungsraum: Elfriede Kandutsch (1), Klaudia Jank (2), Mag. Oswin Maier (3), Mag. Elke Beneke (4), Maria Domenig (5)
Kirchbach:
Rund um‘s Haus: Helene Regittnig (1), Dorli Kanzian (2), Carmen Salcher (3)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Anna & Hermann Oberauner (1)
Garten als Erholungsraum: Olympia Revel, Oase des Seins (1)
Kötschach-Mauthen:
Bauernhöfe & Buschenschanken: Maria Mörtl (1)
Rund um‘s Haus: Raimund Obrist (1), Mathilde Wilhelmer (2), Sabine & Stefan Leiler (3)
Millstatt:
Rund um‘s Haus: Herlinde Schmieder & Karl Egger (1)
Radenthein:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Petra Grasser, Pension-Appartements Kirchenwirt (1), Gerlinde Jäger-Brunner, Camping Brunner am See GmbH & Co KG (2), Simone Lepuschitz, Florian im Wirtshaus (3)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Andrea Hinteregger, Steinerhof (1), Alexandra Stinig, Stinig-Hof (2), Nina Pontasch, Oberegger Hof (3)
Der Garten als Nahrungsquelle: Gisela Schiestl (1)
Rund um‘s Haus: Josef Pirstnig (1), Renate Offner (2), Stefanie Burger (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Celin Rauter (1), Sabine Fina (2), Marietta Oberhuber (3)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Margot Mitter, ARGE Mühlenwanderweg – Türkhaus (1), Gerald Wildbahner, Radelrast Kunstplatzl (2)
Garten als Erholungsraum: Marlis Schmied (1), Martina Orel (2)
Reißeck:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Landgut Moserhof (1)
Bauernhöfe & Buschenschanken: Hermina Tiller, vlg. Auernig (1), Alexandra Golger, vlg. Lechner (2), Helga Pacher, vlg. Müllnerbauer (3)
Rund um‘s Haus: Hermine Golger (1), Aloisia & Peter Kleinfercher (2), Rosalia Egger (3)
Gemeinschaftsprojekte & Sonderobjekte: Noah Reiterer, Bienen und Insekten-Oase Naturnah Gartl’n (1)
Garten als Erholungsraum: Maria Koinegg (1)
Seeboden:
Hotels & Pensionen, Gasthöfe & Gewerbebetriebe: Elisabeth Krabath, Landhaus Holle (1)
Rund um‘s Haus: Erna Sonnberger (1), Gerhard Weihs (2), Gerlinde Dullnig (3)
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Patrick Stromberger (1), Hertha Kofler (2), Philipp Kofler (3)
Garten als Erholungsraum: Hermine Grießer (1), Ursula Iris Illgner (2), Conny Peball-Dullnig & Mario Dullnig (3)
Spittal an der Drau:
Fensterschmuck, Balkon & Wohnblöcke: Alois Gasser (1)