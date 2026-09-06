Bei Kräutern, Blumen und Obst schöpfen diese Gmünder aus dem Vollen

Blumenolympiade: Der Gemeindesieg war Renate und Markus Schiffer in der Kategorie Bauernhöfe & Buschenschanken nicht zu nehmen. Bei ihnen wachsen 150 Kräuter und über 40 Obstsorten.

So stellt man sich das Paradies vor: Die Äste der Obstbäume biegen sich, weil so viele Früchte dranhängen. Die Kräuter fühlen sich in der Sommerhitze sichtlich wohl und die Blumen strahlen in allen Farben. „Die Blüten haben unter dem heißen Sommer gelitten, aber sonst wächst alles sehr üppig“, freut sich Renate Schiffer, die beachtliche vier Hektar Garten bewirtschaftet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Markus betreibt sie den Strannerhof in Gmünd. Nachdem der Garten eine so reiche Ernte abwirft, wird alles verarbeitet und im eigenen Hofladen verkauft. Die Blumenolympiade-Jury kürte die Familie zu den Gemeindesiegern in der Kategorie „Bauernhöfe & Buschenschanken“.

Vor 18 Jahren kam Renate Schiffer auf den im Jahr 1840 errichteten Hof. Zuvor lebte sie in einer 40-Quadratmeter-Wohnung in Linz. „Dann plötzlich für 50 Hektar Landwirtschaft mitverantwortlich zu sein, war schon eine Umstellung“, schmunzelt die 48-Jährige, die auch ein Händchen für Blumenarrangements und Dekoration aus Naturmaterialien hat. „Mit der Gartenleidenschaft haben mich meine Omas angesteckt. Schon als Kind habe ich vom Pflanzen über die Ernte bis zur Verarbeitung von Obst und Gemüse mitgeholfen.“

Kräuter statt Erdäpfel

Auch für Kräuter und ihre Heilkraft interessiert sich seit jeher: „Meine Schwiegereltern haben gleich zugestimmt, als ich sie darum gebeten habe, aus dem Erdäpfelacker einen Kräutergarten zu machen. Heute wachsen über den gesamten Garten verstreut rund 150 unterschiedliche Kräuter, die wir zu Tees, Tinkturen, Salben, Likör und Kräutersalzen verarbeiten.“ Wobei die Kr ä uter noch zu den pflegeleichten Gewächsen zählen. Gemüse und Blumen brauchen mehr Aufmerksamkeit. Im Frühling, Sommer und Herbst steckt die dreifache Mutter unzählige Stunden in die Gartenarbeit.

1 / 6 Kräutersalze und Gewürzmischungen © Willi Pleschberger

Diesen Sommer bekommt sie Hilfe von einer steirischen Praktikantin, die sich 16 Wochen lang Wissen über die Verarbeitung von am Hof erzeugten Produkten und die Direktvermarktung aneignet. Ehemann Markus unterstützt sie bei den schweren Arbeiten, wie etwa beim Bau von Steinschlichtmauern, die dem Garten Struktur und ebene Anbauflächen geben. Auf dem Strannerhof in 1000 Metern Höhe gedeihen auch über 40 Obst- und Beerensorten, darunter Quitte, Kornelkirsche, Weißdorn, Pfirsich, Aronia, Traube und vieles mehr. Bei ihren Säften, Marmeladen und Essigen entwickelte Schiffer viele kreative Varianten.

1 / 6 Der Kräutergarten mit Blick auf das Bauernhaus © Willi Pleschberger

Interessierten bietet Schiffer, die als Familiensoziologin bei der Nockregion angestellt ist, auch Kräuterführungen an. „Kräuter als Hausmittel bevor eine Krankheit ausbricht oder schlimmer wird, sind die ideale Ergänzung zur Schulmedizin“, sagt Schiffer, die sich mit ihrem Mann vor vier Jahren entschieden hat, die Direktvermarkung auf professionelle Beine zu stellen. Der ehemalige Stall wurde zum Hofladen, der von weiteren Bauern der Region beliefert wird, umfunktioniert. Eine Küche für die Erzeugung, Lagerraum und ein Trocknungsraum für Kräuter sind dort ebenfalls untergebracht.

„Wir produzieren auch Angus-Rindfleisch, Fleisch vom Iberico-Schwein und Eier“, sagt der 47-jährige Landwirt, der stolz auf die Qualitätssiegel „AMA Genussregion“ und „Gutes vom Bauernhof“ ist. „Unser Ziel ist, dass sich der Hof selbst trägt, ganz so weit sind wir noch nicht“, sagt der Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer, der sich oberhalb des Hofladens ein technisches Büro eingerichtet hat. Wann bleibt den beiden noch Zeit, den Garten zu genießen? „Am Abend sitzen wir öfters zusammen und zwischendurch nehme ich mir Pausen, wo ich bewusst entspanne, ohne gleich wieder die nächste Arbeit zu sehen“, sagt Renate Schiffer.