Palfauer Wasserlochklamm begrüßte die 30.000sten Besucher

Wiener Familie knackte den Rekord Anfang September. Trotz der Wasserknappheit bleibt die Klamm ein Besuchermagnet im Osten des Bezirks.

Damit hätten die Wiener René und Alexandra Bittner mit ihren Kindern Antonia und Pauline wohl nicht gerechnet: Sie wurden bei ihrem Besuch der Wasserlochklamm Palfau am Mittwoch zu den 30.000sten Besuchern der Saison. Und bekamen so ein eigenes Begrüßungskomitee: Gemeinderat Patrick Pretschuh, KG‑Geschäftsführer Andreas Danner und Wasserlochschenkenwirt Martin Huber überreichten ihnen kleine Gastgeschenke.

„Ein herzliches Zeichen der Wertschätzung gegenüber den vielen Menschen, die Jahr für Jahr dieses Naturjuwel besuchen“, heißt es in einer Aussendung. Zwar führe die Klamm weniger Wasser als gewohnt, bleibe aber weiterhin ein „beeindruckendes Naturschauspiel“, betonen die Verantwortlichen weiter. Sie ist noch bis 31. Oktober täglich ab 9 Uhr zu begehen.