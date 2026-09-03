Udo Wenders und Buzgi sangen beim „Monel"-Fest in Steinfeld

300 Gäste kamen zum Sommerfest, darunter auch Olympiasieger Fritz Strobl. Für die Klienten der gemeinnützigen Gesellschaft wurden 1350 Euro gespendet.

Musik, Begegnungen und viel Herzlichkeit prägten das erste Sommerfest der Monel Gemeinnützigen GmbH. Rund 300 Besucherinnen und Besucher kamen am Mittwoch in die Gerlamoos Säge in Steinfeld. Monel unterstützt Menschen jeden Alters mit und ohne Beeinträchtigung und begleitet sie auf dem Weg zu größtmöglicher Selbstständigkeit.

Geschäftsführerin Monika Wegscheider sowie Heinz und Anna Wegscheider freuten sich über die Organisation, an welcher die Theatergruppe „SchauMa“ einen wesentlichen Anteil hatte. Marina Edith Winkler, die sowohl Mitglied der Theatergruppe als auch Mitarbeiterin bei Monel ist, übernahm die Hauptorganisation. Die Theatergruppe kümmerte sich außerdem um den Ausschank.

1 / 27 Die Stimmung unter den Gästen war ausgelassen © KLZ / Dominik Oberwinkler

Für Unterhaltung sorgten Udo Wenders, Michael „Buzgi“ Buchacher und Julia Walder. Die junge Nachwuchsmusikerin Walder hatte erst im Sommer ein Praktikum bei Monel absolviert und konnte beim Sommerfest ihr Talent auf der Bühne zeigen. Mitgefeiert haben auch Olympiasieger Fritz Strobl, der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher, der Baldramsdorfer Bürgermeister Friedrich Paulitsch und Sänger Charlie Kaiser. Neben dem Feiern stand auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Rund 1350 Euro wurden im Laufe des Festes gespendet. Das Geld kommt den Klientinnen und Klienten von Monel zugute und ermöglicht unter anderem Ausflüge, Freizeitaktivitäten, Anschaffungen und besondere Projekte.