Spannung und Innigkeit bei „Musik für den lieben Gott“

Das London Symphony Orchestra unter Antonio Pappano und dem Pianisten Bruce Liu faszinierten mit Beethoven und Bruckner beim Ljubljana Festival.

Es hat schon Tradition, dass gegen Ende des Ljubljana Festivals Spitzenorchester, hochvirtuose Solisten und Meisterdirigenten in der slowenischen Hauptstadt ihre Aufwartung machen. Mit dabei: das London Symphony Orchestra unter seinem Chefdirigenten Antonio Pappano mit zwei Konzerten.

„Dem lieben Gott“ gewidmet

„Dem lieben Gott“ gewidmet hat Anton Bruckner seine unvollendet gebliebene, dreisätzige 9. Symphonie. All deren harmonische Kühnheiten, die sich in dieser Schärfe in keiner seiner anderen Symphonien finden, wurden von dem in Bestform spielenden Orchester in einem wahren Klangkosmos erzählt. Pappano wusste die gigantische Klangarchitektur spannungsgeladen zu entfalten.

Speziell das finale Adagio, das Bruckner selbst für seinen besten und schönsten Satz hielt, wurde zum Ereignis: Ein unendlicher Raum öffnete sich, nach dem choralartigen „Abschied vom Leben“, nach mehreren gigantischen Steigerungswellen und einem letzten schmerzlichen Zusammenbruch endete sein symphonisches Schlusswort mit einem fernen Gruß aus dem Adagio der „Achten“.

© Darja Štravs Tisu Der Pinaist Bruce Liu

Zuvor wusste ein hochbegabter Pianist, der erst 29-jährige Bruce Liu, u.a. Gewinner des Chopin-Wettbewerbs 2021, mit einer reichen, hochvirtuosen Ausdruckspalette bei Ludwig van Beethovens 3. Klavierkonzert zu begeistern: Da sprudelten die glasklaren Läufe, da ertönten mit größter Griffsicherheit die Akkorde. Und es entwickelte sich ein lebensvoller, eindringlicher Dialog zwischen ihm und dem Orchester unter dem energiegeladenen Pappano.