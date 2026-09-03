Kinderbetreuung und Ferienspaß in Feldbacher Kaserne

Polizei, Feuerwehr, Tierpark und Hubschrauber: Ein buntes Ferienprogramm beschäftigte zahlreiche Kinder der Heeresbediensteten der Feldbacher Kaserne.

Auf dem Programm stand für die Kinder auch ein Tag im Tierpark Herberstein

Sechs Wochen war die Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach fest in Kinderhand: Im Rahmen der Bundesheer-Kinderbetreuung konnten drei- bis zwölfjährige Kinder der Bediensteten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7 an einem Ferienprogramm teilnehmen.

Langeweile kam bei den Mädchen und Jungen bei dem vielfältigen Programm wohl kaum auf: So gab es neben Besuchen bei der Polizei, Rettung und Feuerwehr auch Ausflüge zur Riegersburg und in den Tierpark Herberstein. „Ein ganz besonderes Highlight war der Bundesheerhubschrauber, der im Rahmen einer Übung in der Kaserne haltmachte und bei der die Kinder hautnah dabei sein durften”, heißt es seitens des Österreichischen Bundesheers.