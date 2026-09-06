Ingrid Grillitsch-Münzer aus Unterpreitenegg holte sich den Sieg in der Gemeindewertung der Blumenolympiade. Ihre Lieblingsblumen sind die Lilien.

Für Ingrid Grillitsch-Münzer ist das Garteln, wie sie sagt, viel mehr als nur ein Hobby: „Das ist für mich keine Arbeit, sondern Erholung und Entspannung.“ Die ehemalige Regionalsiegerin der Blumenolympiade bewohnt mit ihrem Mann Herbert und ihren zwei Kindern Daniel und Lukas den Bauernhof „Gregorpeter“ in Unterpreitenegg (Gemeinde Preitenegg), wo 43 Ochsen gemästet werden.

© Herbert Hollauf

Wenn es diesmal für den Regional- oder Landessieg nicht gereicht hat, so kann sich die gelernte Einzelhandelskauffrau mit dem Titel „Gemeindesiegerin“ in der Kategorie „Bauernhöfe“ der diesjährigen Blumenolympiade, die von den Kärntner Gärtnern in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer und der Kleinen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird, schmücken.

Immer wenn es ihr die Zeit neben dem Beruf als Handelsangestellte in Wolfsberg erlaubt, ist sie von Mai bis November im Garten rund um ihr Anwesen unterwegs, um nach ihrer Blumenpracht zu sehen und wird dabei stets von einer Abordnung ihrer acht Katzen begleitet. Von Margariten, Sonnenhut über Mohnblumen, Ginster und Geißblatt, die Artenvielfalt ihrer Pflanzen ist beeindruckend. Ihre Lieblingsblumen sind die orangen, purpurroten und weißen Lilien. „Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sondern duften auch süß“, schwärmt die Hobbygärtnerin, die sich ihr botanisches Wissen während ihrer ehemaligen Arbeit in einem Blumengeschäft in der Steiermark angeeignet hat. „Aber man lernt nie aus, es gibt immer etwas Neues zu entdecken“, sagt die begeisterte Gärtnerin und genießt dabei den Ausblick über das gesamte Lavanttal.

© Herbert Hollauf