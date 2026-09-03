Putin: Westen tut nichts gegen Kiews Attacken

Kremlchef Wladimir Putin hat die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angedrohte Blockade des russischen Luftraums als Terrorismus bezeichnet. Putin kritisierte auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok, dass es im Westen bisher keine Reaktionen darauf gegeben habe. Die westlichen Verbündeten "werden auf diese Weise zu Mitteilnehmenden am internationalen Terrorismus", sagte Putin. Zudem würden dadurch mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges erschwert.

© APA/AFP/POOL Putin beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok