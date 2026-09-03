Sánchez zu Ceuta: Keine Beweise für Verwicklung Marokkos

Nach dem Ansturm Zehntausender Menschen auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gibt es laut der Regierung in Madrid keine Belege für eine Verwicklung Marokkos. Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte am Donnerstag vor dem Parlament, nichts deute darauf hin, dass die Ereignisse von Ende Juli von marokkanischen Behörden gesteuert worden seien. Sánchez reagierte damit auf kürzlich bekannt gewordene Berichte, denen zufolge der Massenansturm ein geplanter Vorgang gewesen sei.

Sánchez erklärte im Parlament, weder die EU-Kommission noch der Diplomatische Dienst oder eine andere internationale Einrichtung hätten seiner Regierung stichhaltige Beweise für eine Verwicklung Marokkos vorgelegt.

Am 30. und 31. Juli hatten mehr als 72.000 Menschen die Grenze von Marokko in die spanische Exklave überquert. Nach Angaben der örtlichen Behörden in Ceuta kamen dabei mindestens 100 Menschen ums Leben. Spanische Oppositionsparteien und Menschenrechtsgruppen hatten Marokko vorgeworfen, den Massenansturm absichtlich zugelassen zu haben. Vertreter der Regierung in Rabat haben bestritten, den Grenzübertritt ermöglicht zu haben.

Der spanische Ministerpräsident erklärte vor dem Parlament am Donnerstag allerdings weiter, die marokkanische Polizei habe am 30. Juli während einer zehnstündigen Hochphase des Ansturms Grenzübertritte zugelassen. Die spanischen Behörden müssten noch klären, ob dies auf Untätigkeit zurückzuführen sei - oder auf die Unfähigkeit, den Zustrom einzudämmen.

Einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Polizeibericht zufolge waren marokkanische Sicherheitskräfte an dem Grenzübergang zunächst in geringerer Zahl als üblich im Einsatz und versuchten nicht ernsthaft, die Menge zurückzudrängen. Einige uniformierte marokkanische Beamte hätten vielmehr den Weg zum Grenzübergang gewiesen, hieß es in dem Bericht weiter. Darin werden jedoch keine einzelnen Beamten genannt oder unabhängig überprüfte Beweise für entsprechende Anordnungen der marokkanischen Behörden geliefert.

Sánchez hatte Spekulationen über eine Beteiligung Marokkos bereits am Montag in einem Radiointerview entschieden zurückgewiesen. In dem Gespräch mit dem Sender SER sagte er, es gebe vielmehr Anzeichen für eine Desinformationskampagne Russlands und Israels. Untersuchungen des Diplomatischen Dienstes der EU (EAD) wiesen auf diese Akteure hin, erklärte Sánchez.

Die beiden Staaten hätten die Krise genutzt, um die Regierung in Madrid wegen ihrer Haltung zu den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen zu kritisieren. Zudem hätten rechtsextreme Kreise die Entwicklungen durch Social-Media-Aktivitäten befeuert.

Angesichts der Migrationskrise in Ceuta hatten am Mittwoch Zehntausende in Spanien bei landesweiten Kundgebungen für die Zugehörigkeit der Nordafrika-Exklave zu ihrem Land und gegen die Migrationspolitik der Regierung in Madrid demonstriert. Teilnehmer und Redner warfen der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez bei den von der rechten Opposition organisierten Veranstaltungen eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Marokko und mangelnde Hilfe für Ceuta vor. Zwar beansprucht Marokko Ceuta ebenso wie die andere spanische Nordafrika-Exklave Melilla schon lange für sich, macht in dieser Frage aber derzeit keinen besonders großen Druck.

Der spanische Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der rechtskonservativen Volkspartei sprach dennoch von einer "Invasion" durch Migranten, hinter der Marokko stecke. Er bezichtigte den Sozialisten Sánchez und dessen Regierung der Lüge. Sie hätten behauptet, es habe keine Warnung vor der Migrationskrise gegeben und Marokko habe dazu auch nicht angestiftet. Beides sei nicht wahr.

In Ceuta forderten Tausende Menschen unter einem Meer spanischer Flaggen eine Rückkehr zur Normalität und den Verbleib der Exklave bei Spanien. "Ceuta verkauft sich nicht, Ceuta ergibt sich nicht", stand auf Transparenten. Zu den Kundgebungen hatte auch die rechtsextreme Vox-Partei aufgerufen.