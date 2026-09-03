Schmerzen zu groß: Sebastian Ofner beendet seine Saison

Das Challenger-Turnier in Sevilla wird sein vorerst letztes: Die Ferse bereitet Sebastian Ofner wieder Probleme.

Sebastian Ofner muss vorübergehend den Tennisschläger zur Seite legen. Der Steirer wird vermutlich noch das von 6. bis 13. September in Sevilla stattfindende Challenger-Turnier bestreiten, danach aber eine Auszeit nehmen. Grund dafür ist seine Ferse, die ihm erneut Probleme macht. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, wie bisher weiterzumachen“, schreibt Ofner auf Instagram.

Er müsse sich auf seine Gesundheit konzentrieren, begründet Ofner die Entscheidung – dafür werde er mehrere Ärzte und Spezialisten zu Rate ziehen. „Mein größtes Ziel list es, zu genesen und zur Normalität zurückzukehren – und hoffentlich ohne Schmerzen auf dem Platz zu stehen.“