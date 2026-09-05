Neues Ruftaxi nimmt in Südkärnten mit 1000 Haltepunkten Fahrt auf

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Chronik Neues Ruftaxi nimmt in Südkärnten mit 1000 Haltepunkten Fahrt aufDas von sechs Gemeinden getragene „Postbus Shuttle Völkermarkt“ ist mittels App oder Hotline buchbar – bei Mobilitätseinschränkungen sogar bis direkt vor die Haustür.In KürzeEinfach © Petra MörthVon links: Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ), Bürgermeister Josef Müller (ÖVP), Amtsleiterin Alexandra Liposchek, Bürgermeister Gerhard Koller (SPÖ), Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ), Mikro-ÖV-Leiter Tibor Jermendy und Projektleiter Eduard Urabl von der Österreichischen Postbus AG und Busunternehmer Herbert Lassnigvor 2 Stunden5. September 2026 um 04:00GriffenMobilität +7Eisenkappel-VellachDiexRudenVölkermarkt (Gemeinde)SittersdorfVerkehrJauntal