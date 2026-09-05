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Neues Ruftaxi nimmt in Südkärnten mit 1000 Haltepunkten Fahrt auf

Das von sechs Gemeinden getragene „Postbus Shuttle Völkermarkt“ ist mittels App oder Hotline buchbar – bei Mobilitätseinschränkungen sogar bis direkt vor die Haustür.

Die Teilnehmer der Pressekonferenz im Burgstadl in Griffen
© Petra Mörth
Von links: Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD), Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ), Bürgermeister Josef Müller (ÖVP), Amtsleiterin Alexandra Liposchek, Bürgermeister Gerhard Koller (SPÖ), Vizebürgermeister Peter Wedenig (SPÖ), Mikro-ÖV-Leiter Tibor Jermendy und Projektleiter Eduard Urabl von der Österreichischen Postbus AG und Busunternehmer Herbert Lassnig
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