Europas größte tourende Hüpfburg macht Halt in Feldkirchen

Von 18. September bis 11. Oktober macht ein mobiler, aufblasbarer Hindernisparcours in Feldkirchen Station. Etwa 200 Meter lang und perfekt für alle, die sich auspowern und Spaß haben möchten.

200 Meter vollgepackt mit Hindernissen und Elementen zum Springen, Rennen, Klettern und Rutschen: Das ist „Infinity 1.0“, einer der längsten mobilen und aufblasbaren Hindernisparcours in Europa. Und dieser kommt jetzt erstmals nach Feldkirchen. Am Areal auf der Milesistraße wird es ab 18. September bunt und lustig. Bis 11. Oktober wird der Parcours in der Tiebelstadt bleiben. Geöffnet haben wird der „Infinity 1.0“ von Donnerstag bis Sonntag. Für Kindergärten und Schulen gibt es Sondertarife.

„Infinity zählt mit seinen 200 Metern zu den längsten mobilen, zusammenhängenden, aufblasbaren Hindernisparcours Europas – ein spektakuläres Erlebnis für alle, die Spaß an Bewegung, Herausforderung und Wettbewerb haben. Ob laufen, klettern, rutschen oder Hindernisse überwinden: Hier ist durchgehend Action garantiert. Der Parcours fordert Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer – und sorgt gleichzeitig für jede Menge Spaß und Adrenalin“, heißt es von der „Erlebnismanagement GmbH“, die hinter dem Parcours steckt.

Hinter der Organisation stecken Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) und Gemeinderat Simon Niederbichler (ÖVP): „Wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam etwas Neues für unsere Stadt auf die Beine stellen konnten. Wir wollen damit das Freizeitangebot des Sommers etwas verlängern.“ Die Milesistraße wurde nicht zufällig ausgewählt. „Sie ist in der Nähe der Schulen. Somit können Klassen ihre Turnstunden beim Parcours verbringen und haben keine lange und weite Anreise“, erklärt Niederbichler.

Laut der Homepage ist Feldkirchen die letzte Station in diesem Jahr für die Hüpfburg. Von Juli bis August war man auch in Seeboden zu Gast. Genutzt werden kann die gigantische Hüpfburg von Kindern ab drei Jahren. Bis fünf Jahre ist der Eintritt frei, wobei aber eine Aufsichtsperson mit gültigem Ticket dabei sein muss. Kinder ab sechs Jahren dürfen ohne Begleitung drinnen toben.