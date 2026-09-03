Keine KI für New Yorks Schülerinnen und Schüler

New Yorks linker Bürgermeister Zohran Mamdani will den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht für Schüler zwischen sieben und 14 Jahren für ein Jahr aussetzen. Die Maßnahme betrifft fast 600.000 Schüler öffentlicher Schulen der Klassen zwei bis acht, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Dabei handle es sich um die landesweit umfassendste KI-Richtlinie für Schüler, die den Schwerpunkt auf Sicherheit und "echten, von Menschen erteilten Unterricht" lege, hieß es.