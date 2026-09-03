Österreichs Wirtschaft erlitt im zweiten Quartal leichten Dämpfer 

Das Bruttoinlandsprodukt lag im zweiten Quartal um 0,1 Prozent unter dem ersten Quartal. Dämpfend wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus.

Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus

Nach sechs Quartalen mit durchwegs positiven Signalen hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder einen leichten Rückgang verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem ersten Quartal 2026 real um 0,1 Prozent, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. „Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus“, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Donnerstag.

Im Jahresvergleich lag die heimische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,4 Prozent über dem zweiten Quartal 2025.