Als Kinder verliebten sich Karl und Nadine ineinander, 20 Jahre später fanden die beiden wieder zusammen und heirateten. Nur acht Wochen nach der Hochzeit verunglückte der Braunauer und starb 25 Tage später bei einem Arbeitsunfall in Graz. 25 Tage lang hoffte seine Familie.

Ihre Liebesgeschichte klingt wie aus einem Roman: Als Elfjährige haben sich Karl und Nadine heimlich bei einem Weiher in ihrer Nachbarschaft getroffen und Händchen gehalten. Wie das Leben so spielt, verloren die beiden Braunauer sich mit den Jahren aus den Augen. Was der jeweils andere so treibt, das wussten sie aber zu jeder Zeit. Denn ganz aus den Gedanken verschwand der andere einfach nicht, erzählt Nadine Stephan.

Zwanzig Jahre später blühte die zarte Liebe erneut auf: Nadine und Karl kamen zusammen, heirateten und freuten sich auf ein gemeinsames Leben. Als hätten die zwei Jahrzehnte, in denen die beiden ein eigenes Leben führten, der jungen Liebe nichts anhaben können, betont sie. „Wir waren so glücklich, wollten noch so viel unternehmen, hatten so viele Pläne. Und jetzt gibt es das ,Später‘ einfach nicht mehr.“ Ihr Karl verunglückte nach nur acht Wochen Ehe.

Arbeitsunfall in Graz verändert alles

Der Anwendungstechniker für Akustiksysteme fiel Ende Juli auf einer Baustelle in Graz von einem Gerüst rund vier Meter in die Tiefe und prallte mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Er wurde so schwer verletzt, dass er sofort in den Tiefschlaf versetzt werden musste. Seine Frau reiste noch in derselben Stunde in die Steiermark, um bei ihrem Mann zu sein. 25 Tage lang wich sie ihm kaum von der Seite – voller Hoffnung, dass Karl wieder aufwachen würde.

© GoFundMe/Privat Die Liebesgeschichte von Nadine und Karl geht 20 Jahre zurück

Das Ausmaß seiner schweren Schädel-Hirn-Verletzung verursachte in den Tagen danach Höhen und Tiefen, nach kurzen stabilen Phasen kamen wieder kritische. Das ständige Hin und Her sei unendlich zermürbend gewesen, sagt die 37-Jährige. Karl verlor letztendlich aber den Kampf um sein Leben – nach acht Wochen Ehe und 25 Tagen Überlebenskampf. Frau und Kinder konnten sich noch von ihm verabschieden, dann mussten sie endgültig loslassen. „Seither wünsche ich mir das Hin und Her wieder zurück. Das Endgültige kann ich noch gar nicht begreifen“, sagt die junge Witwe.

Freunde starten Spendenaktion für Familie

Karl Stephan hinterlässt seine Frau und ihre zwei Kinder. Als Witwe werde sie sich nie bezeichnen, sagt die 37-jährige Nadine entschlossen: „Ich werde immer seine Frau bleiben.“ Nadine Stephan leidet an der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose und kann daher nur Teilzeit arbeiten.

Die kürzliche Hochzeit, die Bestattungskosten und die anderen laufenden finanziellen Belastungen haben das Ersparte der Braunauer Familie auf ein Minimum reduziert. In ihrer Trauer habe sie also zusätzlich mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Nadine Stephans Freunde haben deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen – zu finden auf der Plattform GoFundMe.