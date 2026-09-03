Line-Dance bis Schminken: Neue Kurse starten an VHS Voitsberg

Ab Montag, 7. September, kann man sich anmelden. Die Bildungsschecks der AK können für alle Kurse eingelöst werden. Eine Auswahl der verschiedenen Kurse gibt es hier.

Sie wollten schon immer einmal Line-Dance lernen? Bald gibt es an der VHS Voitsberg gleich mehrere Kurse dazu

Sich nach der Arbeit auspowern, ein neues Hobby entdecken oder Kontakte knüpfen – die Gründe, warum Menschen Kurse an Volkshochschulen belegen, sind vielfältig. Jetzt steht das neue Semester bevor. Ab Montag, 7. September, kann man sich online (vhsstmk.at) oder telefonisch (0664-366 22 15) bereits für die neuen Kurse der Volkshochschule Voitsberg anmelden.

© Andrea Kratzer Die Kurse finden im Bezirk verteilt, teilweise aber auch bei der Volkshochschule in Voitsberg selbst statt

Im Angebot: Line-Dance, Padel-Tennis, Kräuterwanderung

Das Angebot ist breit gefächert. So gibt es etwa gleich mehrere Line-Dance-Kurse, einmal mit Pierre Gider in seiner Tanzschule in Rosental sowie mit Christa Messner in Köflach. Die Kurse mit mehreren Einheiten kosten 80 Euro. Wie für alle anderen Kurse kann hierfür der AK-Bildungsscheck im Wert von 80 Euro eingelöst werden. Yannick Pfaffen wiederum bringt Padeltennis-Interessierten die Grundlagen der Trendsportart bei. Kostenpunkt: 100 Euro für vier Kurseinheiten à eine Stunde. Auch für Fortgeschrittene gibt es eigene Einheiten. Stattfinden werden sie beim Padeltennis-Platz in der Jugend- und Freizeitanlage Rosental.

© Robert Cescutti Yannick Pfaffen (Bild) gründete zusammen mit seinem Vater Gerd Hösele den Padel Point 82 in Rosental

Auch eine Kräuterwanderung in Stallhofen steht für Samstag, 19. September, auf dem Kursprogramm. Die Teilnehmer lernen bei einem Spaziergang Wildkräuter kennen und sammeln sie, im Anschluss werden die Kräuter zu einem Menü verarbeitet. Tierliebhaber können bei einer entspannten Wanderung mit Alpakas am Samstag, 26. September, oder am Sonntag, 27. September, auf ihre Kosten kommen. Beide Kurse kosten jeweils 80 Euro. Angeboten werden sie von Michaela Hochegger vom Alpakahof Ranner, die im Rahmen des neuen Kursprogramms auch zeigt, wie man Salben oder Kräutergeschenke herstellt.

© KK Auch Alpakawanderungen finden sich im Programm für das Herbstsemester 2026 an der Volkshochschule Voitsberg

Auch Kochen und Schminken wird gelehrt

Für Naturfans, die es gerne sportlicher haben, dürfte der Mountainbike-Kurs mit vier Einheiten à drei Stunden interessant sein. Moritz Kisovec zeigt die ideale Sitzposition, Techniken für Kurven sowie Bremsen und Schalten auf unterschiedlichen Terrains. Die Kosten für den gesamten Kurs betragen 80 Euro.

Sogar einen Schminkkurs wird es geben. Am 1. Oktober wird im Gebäude der Arbeiterkammer in Voitsberg gezeigt, wie man seinen Teint zum Strahlen bringen kann (Kosten: 45 Euro). Neben zahlreichen Gesundheits- und Fitnesskursen – darunter Yoga, Pilates, Gymnastik, Aqua-Fitness, Langlaufen sowie Eltern-Kind-Turnen oder Babyschwimmen – werden mitunter auch Sprachkurse, Kommunikationskurse, Fotografiekurse, Bastel- und Nähkurse sowie Kochkurse, etwa mit Anthony Saxton von „Vorsicht, Gemüse!“, angeboten.