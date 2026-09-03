Verletzter Motorradfahrer harrte ganze Nacht am Kulm aus

Mittwochnacht ereignete sich am Kulm in Puch bei Weiz ein Unfall. Ein Motorradfahrer war von der Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürtzt. Erst Donnerstagmorgen konnte er gerettet werden.

Rettungseinsatz Donnerstagmorgen am Kulm in Puch bei Weiz: Ein Motorradfahrer war Mittwochnacht auf dem Weg vom Kulm Richtung Stubenberg von der Straße abgekommen und die Böschung hinuntergestürzt. Er kam fünf Meter unter der Straße zu liegen. Wegen seiner Verletzungen konnte er sich nicht eigenständig befreien.

Aufgrund der uneinsichtigen Stelle blieb der Unfall bis Donnerstagfrüh unentdeckt. Der Verletzte musste die ganze Nacht an der Unfallstelle ausharren. „Glücklicherweise hatte er in seinem Rucksack einen Paragleiterschirm dabei, mit diesem hielt er sich über Nacht warm", berichtet Einsatzleiter Michael Weberhofer von der Feuerwehr Puch bei Weiz.

© Raimund Heigl Bei der Fahrt vom Kulm hinab kam der Motorradfahrer von der Straße ab und stürzte die Böschung hinab

Am Morgen machte der Verletzte durch Rufe auf sich aufmerksam. Nachbarn bemerkten den Verunfallten und verständigten die Einsatzkräfte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, wurde der Verletzte mittels Korbtrage und Vakuummatratze von der Feuerwehr gerettet und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Neben der Feuerwehr Puch, waren auch die Rettung, Notarzt und Polizei im Einsatz.