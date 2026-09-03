Hartberg schnappt sich Rapids Andrija Radulović per Leihe

Die Oststeirer haben am letzten Transfertag noch einmal zugeschlagen. Andrija Radulović wechselt von Rapid nach Hartberg und soll die Offensive verstärken.

Einmal wollte der TSV Hartberg vor Ende der Transferperiode noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Am Donnerstag gelang dies dann auch. Wie die Oststeirer bekannt gaben, wechselt Andrija Radulović vom SK Rapid nach Hartberg. Der Offensivspieler kommt leihweise für ein Jahr. Somit ist das blau-weiße Transferprogramm abgeschlossen.

Radulović kam vor einem Jahr von Vojvodina fix zu den Hütteldorfern und sollte der neue Hoffnungsträger werden. Unter Johannes Hoff Thorup kam der Montenegriner jedoch nie wirklich zum Zug. Ein Wechsel ins Ausland zerplatzte wohl auf den letzten Metern, weshalb der TSV Hartberg zuschlug und sich die Dienste des Offensivakteurs sicherte. „Ich bin froh, dass der Transfer nach Hartberg funktioniert hat. Für mich ist es wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen, und ich möchte der Mannschaft und dem gesamten Verein helfen, damit die Ziele des Vereins erreicht werden“, erklärte der 24-Jährige.

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp zeigt sich ebenso erfreut: „Mit ihm bekommen wir einen Spielertypen in der Offensive, der sowohl über die Flügel als auch im Zentrum sehr flexibel agieren kann. Er ist ein Spieler, der uns sehr viel Tiefgang geben wird und sich gut zwischen den Linien bewegen kann. Er hat eine sehr gute Mentalität und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“