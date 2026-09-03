Polizei rettete 160 Tiere in Jennersdorf aus privatem Anwesen

Bedienstete der Polizei stellten rund 160 Tiere von einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf sicher. Dort wurden sie nicht artgerecht gehalten.

Rund 160 Tiere wurden auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf nicht artgerecht gehalten und von der Polizei beschlagnahmt

„Erhebliche Mängel bei der Tierhaltung“ stellten Bedienstete der Polizei auf einem privaten Anwesen im Bezirk Jennersdorf, Burgenland, fest. Gemeinsam mit einer Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf rettete man rund 160 Tiere, darunter Hasen, Hähne, Küken und Meerschweinchen.

Dem Einsatz vorausgegangen waren Hinweise aus der Bevölkerung, die die Polizeiinspektion Burgenland erreichten. Vor Ort wurden erhebliche Mängel bei der Haltung mehrerer Tiere festgestellt und dokumentiert. Aufgrund der vorgefundenen Zustände ordnete die Amtstierärztin wegen Gefahr im Verzug die Abnahme der Tiere an.

Noch am selben Nachmittag wurden die Tiere in geeignete Unterkünfte gebracht, wo sie nun unter Quarantäne stehen und versorgt werden. Aufgrund der Vernachlässigung soll es den Angaben der Polizei nach zu einer Verwaltungsstrafe für die Besitzer der Tiere kommen.