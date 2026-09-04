Diese Weizer Käferfreunde haben ein ganz besonderes „Baby“

Eva Baumegger und Reinhard Friedl sind durch Zufall auf den VW Käfer gekommen. Ihre Faszination teilen sie mit den Weizer Käferfreunden, die am Wochenende zum großen Treffen nach Thannhausen einladen.

Eva Baumegger und Reinhard Friedl aus Eggersdorf haben einen VW Käfer, Baujahr 1967, und daran rein gar nichts umgebaut

Da gewinnt der Sohn bei einem der Käfertreffen in Weiz tatsächlich den Hauptpreis: Einen grünen VW Käfer. „Die zwei Lose für das Gewinnspiel mussten wir ihm damals fast nachschmeißen“, erzählt Reinhard Schwarz, Obmann der veranstaltenden Käferfreunde.

Ab dem Gewinn war es auch um die Eltern Eva Baumegger und Reinhard Friedl aus Eggersdorf geschehen. Auch sie wollten sich ein solches Schmuckstück zulegen und wurden im Internet fündig. 4500 Euro legten sie für ihren VW Käfer aus dem Jahr 1967 nach Verhandlungen mit dem Verkäufer hin – nichtsahnend, dass es sich hierbei um eine Rarität handelte.

1 / 8 Reinhard Friedl und Eva Baumegger mit ihrem VW Käfer, genannt „Baby“, aus dem Jahr 1967. © KLZ / Julia Kammerer

Ein befreundeter Käfer-Kenner schätzte das Fahrzeug nach einem Blick auf den Motor auf einen Wert von 25.000 bis 30.000 Euro. Das Besondere? „An ihm wurde einfach noch nichts gemacht. Er ist ein Original“, schwärmt Eva Baumegger. „Mein Mann wollte ihn umbauen. Das hab ich nicht zugelassen“, sagt sie und lacht.

Baumeggers „Baby“, wie sie ihren Käfer nennt, besitzt noch sein erstes Radio. „Es funktioniert und manchmal wieder nicht. Je nachdem, wie er drauf ist.“

Seit dem Kauf 2014 ist das Paar fast jedes Jahr zum beliebten Käfertreffen nach Rovinj in Kroatien gefahren. Zwischenfälle oder Pannen gab es nie. „Er geht höchstens 140 km/h, wir fahren aber maximal 110 km/h“, erzählt Friedl. Geschmückt mit alten Holzskiern am Dach ist der Käfer ein richtiger Hingucker. „Die wollt ich unbedingt haben, die haben wir von unserem Nachbarn. Selbst geschnitzt aus dem Jahr 1960“, erzählt Baumegger.

Käfertreffen in Thannhausen

Ihre Faszination für den VW Käfer brachten sie und ihren Mann auch zu den Weizer Käferfreunden. Diese veranstalten alle zwei Jahre ihr großes Treffen auf der Wiese gleich neben dem Gemeindezentrum in Thannhausen. Also jenes Event, bei dem die große Käfer-Liebe startete. Obmann Schwarz erwartet von 4. bis 6. September mehr als 160 Fahrzeuge und rund 500 Besucherinnen und Besucher.

© KLZ / Julia Kammerer Reinhard Schwarz, Obmann der Weizer Käferfreunde

Am Freitag reisen die ersten an, am Samstag gibt es dann Programm wie etwa die große Ausfahrt um 14 Uhr. Im Konvoi touren die Käfer-Fans über den Weizberg, Göttelsberg und danach durch die Weizer Innenstadt. Als Empfangskomitee erhofft sich Schwarz ein paar Zuschauer am Hauptplatz.

1 / 8 Die Weizer Käferfreunde (groß und klein) laden dieses Wochenende wieder zum großen Käfertreffen nach Thannhausen ein. © KLZ / Julia Kammerer

Um 18 Uhr werden die Käfer und ihre Fahrerinnen und Fahrer prämiert. Heuer neu: „Der Käfer der Herzen. Darüber wird abgestimmt“, sagt Schwarz. Es gibt ein Schätzspiel und eine Kinderecke samt Hüpfburg, am Abend spielen „Edi and Friends“.

Kart-Rennen nebenan

Am selben Wochenende findet auch das Go-Kart-Rennen „der Große Preis von Thannhausen“, im Gemeindezentrum gleich nebenan statt. Gefahren wird Samstag und Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr in drei Wertungen: Thannhausen-Cup, 350er-Cup und Lady-Cup.

Veranstalter ist die Gemeinde Thannhausen, die Landjugend Krottendorf-Thannhausen-Naas schenkt aus. Anmeldungen werden nur mehr für den Lady-Cup entgegengenommen (03172-2015), wie Bürgermeister Johannes Hiebler-Texer sagt. Dafür gibt es Publikumsfahrten, bei denen die Besucher die Rennstrecke selbst testen dürfen.