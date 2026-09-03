Kärntner Feuerwehr rettete Kleinkind aus versperrtem Auto

Die Kameraden der FF St. Veit an der Glan befreiten ein Kleinkind aus einem versperrten Auto auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum.

Am späten Mittwochvormittag wurden die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in St. Veit an der Glan alarmiert. Bei einem bei einem Einkaufszentrum abgestellten Auto war ein Kleinkind eingeschlossen. Die Großmutter war beim Fahrzeug, der Schlüssel am Beifahrersitz im versperrten Auto. Das Kind war zum Glück wohlauf, aber aufgrund der Sonneneinstrahlung war trotzdem Eile geboten.

Bereits nach wenigen Minuten war das gemeinsame Eingreifen von Polizei und Feuerwehr von Erfolg gekrönt, es konnte das Auto, ohne einen Schaden zu verursachen, geöffnet werden. Das mittlerweile aufgeregte Kind konnte erleichtert von der Großmutter in die Arme geschlossen werden.