Faschingsgilde Bad St. Leonhard übergab 2.500-Euro-Spende

Die Spende wurde im Rahmen eines Benefiznachmittags der Ortskapelle Preitenegg und des Vereins zur Erhaltung des Dorflebens überreicht.

Im Rahmen eines Benefiznachmittags der Ortskapelle Preitenegg und des Vereins zur Erhaltung des Dorflebens überreichte die Faschingsgilde Bad St. Leonhard mit dem Präsidenten Fritz Huber einen Spendenscheck im Wert von 2.500 Euro an die Familie Münzer.

Gernot Münzer erlitt vor einem halben Jahr einen Hirninfarkt, seitdem steht die Familie vor großen persönlichen und finanziellen Herausforderungen. Die Faschingsgilde Bad St. Leonhard hält alljährlich eine Benefizsitzung ab, deren Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen.