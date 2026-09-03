Spritpreis-Vergleich an der Adria: 20 Euro Unterschied für vollen Tank

Die Spritpreise sind in Italien aktuell am höchsten. Slowenien und Kroatien bieten günstigere Benzin- und Dieselpreise, zumindest abseits der Autobahn.

Viele Kärntner und Steirer werden das erste Septemberwochenende für einen letzten Abstecher an die Adria nutzen. Ganz gleich, ob in Richtung Italien oder nach Slowenien und vielleicht weiter nach Kroatien, Staus sind angekündigt. Das Wetter spielt aber mit, an der nördlichen Adria sind sonnige 30 Grad prognostiziert und auch das Meerwasser ist noch angenehm warm.

Weil auch im Urlaub jeder Cent zählt, haben wir uns angesehen, ob es sich auszahlt vor Reiseantritt vollzutanken oder die komplette Füllung des Treibstoffs auf eine Tankstelle nach der Grenze zu verschieben.

In Klagenfurt und Graz zahlt man am Donnerstagvormittag zumindest 1,823 Euro für einen Liter Benzin, der 50-Liter-Tank schlägt sich also mit mindestens 91,15 Euro zu Buche. Diesel kostet 2,052 Euro, 50 Liter somit 102,6 Euro.

Italien

Eines vorweg: Tanken ist in Italien aktuell am teuersten. Im Schnitt wurden diese Woche dort 2 Euro für 95er-Benzin und 2,12 Euro für den Diesel verlangt, die Tankfüllung für den Ottomotor kostet somit 100 Euro, für den Selbstzünder 106 Euro. Beim Benzin lohnt es sich deshalb mit Sicherheit schon zu Hause vollzutanken, um 9 Euro zu sparen. Je nach Zielort in Italien könnte sich ein Umweg über Slowenien lohnen, denn dort tankt es sich wesentlich günstiger. Die Kosten für die italienische Autobahnmaut und die slowenische Wochenevignette sind in vielen Fällen ähnlich, heben sich auf und für das Ersparte kann man sich gut und gerne zwei Pizzen am Ziel gönnen.

Slowenien

Slowenien hat seine Spritpreise am Montag erneut angepasst, sie gelten jeweils eine Woche, diesmal bis 7. September um Mitternacht. Achtung: die Preise werden in Slowenien nur an Tankstellen abseits der Autobahnen und Schnellstraßen reguliert. Ein Liter 95-Oktan-Benzin verteuerte sich diese Woche von 1,608 auf 1,623 Euro. Diesel wurde dafür deutlich günstiger. Letzte Woche zahlte man noch 1,903, nun sind es 1,811 Euro pro Liter. Mit einem 50-Liter-Tank zahlt man somit rund 81,15 Euro für Benzin, gut zehn Euro weniger als in Österreich und fast 20 Euro weniger als in Italien. 90,55 Euro kostet die Diesel-Tankfüllung, auch hier spart man 10 bis 15 Euro. Möglich ist das durch die Befreiung von der CO²-Umweltabgabe auf Treibstoffe, die in Slowenien noch bis 28. September in Kraft bleibt.

Kroatien

Auch Kroatien reguliert die Spritpreise wöchentlich, die aktuellen gelten ebenfalls bis 7. September. Bei Benzin ist man in Kroatien etwas teurer als im nördlichen Nachbarland. Der Liter 95er kostet 1,67 Euro, macht 83,5 Euro für 50 Liter. Wer ein wenig sparen will, kann also noch in Slowenien zur nächstgelegenen Tankstelle vor der Grenze abfahren. Bei Diesel lohnt das nicht. Ein Liter Diesel wird in Kroatien mit 1,79 Euro verrechnet, der günstigste Preis im Ländervergleich. Ein voller Tank kostet damit 89,5 Euro und ist um 16,5 Euro günstiger als in Italien und immer noch um 13,1 Euro billiger als bei uns.